Белорусские СМИ опубликовали «разговор Берлина и Варшавы» о Навальном

21:51

Белорусские СМИ опубликовали подробности о перехваченном белорусской разведкой разговоре между Варшавой и Берлином.

В новостном эфире телеканала ОНТ на эту тему была приведена расшифровка телефонного разговора двух абонентов в Варшаве и Берлине:

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси…Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

О перехваченном радиоэлектронной военной разведкой разговоре рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Содержание разговора подтверждает: озвученная ранее немецкими властями информация, что россиянин Алексей Навальный был отравлен, является фальсификацией. Заявлялось, что для отравления было использовано вещество типа "Новичок".

Белорусская сторона передала все материалы российским спецслужбам для дальнейшего изучения и разбирательства.