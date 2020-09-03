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Лукашенко пообещал дать доказательства фальсификации отравления Навального

15:16 3.09.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в разговоре с российским премьером Михаилом Мишустиным, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина». Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

Как отметил белорусский лидер, она доказывает, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального являются фальсификацией.

«Поскольку там (на западных рубежах Белоруссии) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал Лукашенко.

Глава государства пообещал передать российской стороне соответствующую запись.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил позднее, что Лукашенко пока не представил никаких свидетельств. «Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.

Днем ранее Ангела Меркель заявила, что у нее нет никаких сомнений в результате берлинской экспертизы, которая показала, что в организме Алексея Навального были следы нервно-паралитического яда из группы «Новичок».

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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03.09.2020, 22:57
Гость: ВДВ

Он не сказал, что была Меркель!! Читайте внимательно!
03.09.2020, 22:56
Гость: ВДВ

Если, даже Батька переусердствовал и придумал этот разговор, то , честь ему и хвала. Значит, фрау и пшекам можно выдумывать про Россию небылицы, представлять её коварной и беспредельной, почему же в ответку не поступить также.
03.09.2020, 22:14
Гость: русский

Хай лучше расскажет как сфальсифицировал себе 80% голосов.

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Какие Вашьи доказатьельства? (c)
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