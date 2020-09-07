В белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей

12:34

В Координационном совете оппозиции Белоруссии заявили о пропаже трех своих представителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление совета.

Согласно данным КС Белоруссии, на связь не выходят Мария Колесникова (член президиума Координационного совета), Иван Кравцов (исполнительный секретарь) и Антон Родненков (пресс-секретарь).

Отмечается, что адвокаты занимаются поиском всех троих. "Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК", - заявили в совете.

Ранее ряд белорусских СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.