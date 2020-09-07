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В белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей

12:34 7.09.2020

В Координационном совете оппозиции Белоруссии заявили о пропаже трех своих представителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление совета.

Согласно данным КС Белоруссии, на связь не выходят Мария Колесникова (член президиума Координационного совета), Иван Кравцов (исполнительный секретарь) и Антон Родненков (пресс-секретарь). 

Отмечается, что адвокаты занимаются поиском всех троих.  "Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК", - заявили в совете. 

Ранее ряд белорусских СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

Темы: Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Ситуация в Белоруссии, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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07.09.2020, 15:27
Гость: личный опыт

Ну держись, народ Белоруссии! Он вас теперь всех перебьёт поодиночке. А где же пресловутые 80 процентов? Почему не защищают своего свихнувшегося фюрера?
07.09.2020, 15:04
Гость: Alex203

Незаконное пребывание у власти с с помощью силовиков- есть фактически военный переворот.
07.09.2020, 14:40
Гость: Иван

А кто Вам сказал, что это силовики и что вообще кто-то кого-то похищал? Скоро всплывут где-нибудь с кошельками...
07.09.2020, 14:31
Гость: А957

Эти тоже потом окажутся отравлены "новичком".
07.09.2020, 14:31
Гость: Тут страна пропадает,

а они о представителях.
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