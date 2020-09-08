Ролик о сбитом в Ливии российском летчике сочли фальшивкой

18:22

Видео о сбитом в Ливии российском пилоте, распространенное в социальных сетях, могли смонтировать, наложив аудиодорожку с русской речью, считают в «Накануне.ru».

Телеграм-канал Fighterbomber выложил видео, на котором неизвестный человек на русском языке сообщает, что он пилот только что сбитого самолета. Съемка велась в пустыне, видны парашют, а также обмундирование пилота, лежащее на земле.

Главный герой ролика рассказывает, что находится в 45 километрах от некоего аэродрома. Он говорит, что рискует попасть в руки неназванного «врага», если вовремя не подоспеет спасательный борт.

За ним все же прибывает вертолет Ми-24. Окрас винтокрылой машины характерен для Ливийской национальной армии.

В социальных сетях и СМИ это видео распространяют и комментируют как «доказательство» присутствия в Ливии российских военных. Только вот версия не выдерживает критики.

Сбитый летчик не говорит, где конкретно он потерпел крушение. Его местоположение установить невозможно.

Теоретически самолет мог упасть на позиции противника. Но официальных заявлений и фото нет. В кадре не видно ни дыма, ни осколков, о которых рассказывает пилот.

Между тем, его лицо закрыто черным квадратом. Не видно даже губ. А значит, невозможно определить: сам ли он говорит. Аудиодорожку можно наложить при монтаже.

Телеграм-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL уже сообщил, что, по их информации, данное видео, скорее всего, было снято на учениях. «Так что вся история с «сбитым» в Ливии российским самолетом - фальшивка.

Примечательно, что ролик появился сразу же после доклада Совбеза ООН. Авторы задались целью доказать вмешательство России в ливийский конфликт. Однако свидетельств собрать не удалось.

