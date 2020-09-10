Кипр не дал Евросоюзу ввести санкции в отношении Белоруссии

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Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что Кипр добивается введения санкций против ряда турецких компаний, которые участвовали в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра. Именно это послужило причиной отказа Кипра согласиться с санкциями против Минска.

Для принятия же санкций против Белоруссии необходимо согласие всех 27 стран, входящих в Евросоюз.

Напомним, что страны Европы не признали результаты прошедших в Белоруссии президентских выборов. Ряд стран ввел индивидуальные санкции против Минска за применение насилия против демонстрантов и фальсификацию выборов.

Запрет на въезд на территорию своих стран для 30 белорусских чиновников ввели Эстония, Латвия и Литва.