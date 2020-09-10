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Кипр не дал Евросоюзу ввести санкции в отношении Белоруссии

08:15 10.09.2020

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что Кипр добивается введения санкций против ряда турецких компаний, которые участвовали в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра. Именно это послужило причиной отказа Кипра согласиться с санкциями против Минска.

Для принятия же санкций против Белоруссии необходимо согласие всех 27 стран, входящих в Евросоюз.

Напомним, что страны Европы не признали результаты прошедших в Белоруссии президентских выборов. Ряд стран ввел индивидуальные санкции против Минска за применение насилия против демонстрантов и фальсификацию выборов.

Запрет на въезд на территорию своих стран для 30 белорусских чиновников ввели Эстония, Латвия и Литва. 

Темы: Белоруссия, Ситуация в Белоруссии, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 15:45
Гость: Мамба

Санкции не против Беларуси, а против беларуских властей. В защиту Беларуси.
10.09.2020, 12:23
Гость: gvozd

кстати кремль тут снова ведет Нечистоплотную политику, фактически вооружая Турцию для войны с греками..
сколько раз на одни и те же грабли можно наступать?
10.09.2020, 10:26
Гость: порто-франко

Ну и правильно Кипр сделал. Турки в наглую оперируют в экономической зоне Кипра, поскольку это крошечное государство не располагает ни ВМС ни ВВС. В ответ ЕС вербально заявляет что союз солидарен со страной членом союза, но избегает санкций против Турции, дабы не повредить своим экономическим интересам. В первую очередь это касается председательствующей сегодня в ЕС страны, Германии, для которой так важны дела Лукашенко или Навального. Какой там Кипр ...
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