В Раде осудили Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко

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Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей.

Как пишет РИА Новости, парламентарий указал, что и на президентских, и на парламентских выборах жители востока Украины обладали правом голоса, но сейчас его у них отбирают.

"Ни отмороженный Порошенко, ни кто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его офис", — заявил Рабинович.

Политик отметил важность местных выборов, призвав голосовать против партии действующего главы государства.

Ранее Рабинович заявлял, что власти Украины готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами из-за растущей популярности партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".