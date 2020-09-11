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В Раде осудили Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко

10:52 11.09.2020

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей.

Как пишет РИА Новости, парламентарий указал, что и на президентских, и на парламентских выборах жители востока Украины обладали правом голоса, но сейчас его у них отбирают.

"Ни отмороженный Порошенко, ни кто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его офис", — заявил Рабинович.

Политик отметил важность местных выборов, призвав голосовать против партии действующего главы государства.

Ранее Рабинович заявлял, что власти Украины готовят репрессии и аресты оппозиции перед местными выборами из-за растущей популярности партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 16:33
Гость: алексу для blog2038

Посмотрите, например, какая разность потенциалов у меня с одним офонаревшим (не буду называть его имени, но кому нужно, поймёт). А почему жизнь продолжается - потому что у нас с Вами совсем иной потенциал, а он нужен, чтоб обеспечивать разность.
11.09.2020, 15:03
Гость: blog2038,.

Когда все могут друг с другом договориться страна превращается в болото - для жизни нужна разность потенциалов.
11.09.2020, 13:00
Гость: Психиатръ

Нынче это точно такой же вороватый недоумок,как и был его предшественник параша или ющь...ничем они теперь и не отличаются.Только лично мне было очень интересно посмотреть,за какой срок вроде бы вполне себе вменяемый неплохой актер и успешный неглупый барыган-шоумен превратится как оборотень в кино - в русофобского военного преступника и ушлепка(ведь таковы,УВЫ их "правила игры ").
Оказалось - всего за пол-года у власти,и далее по нарастающей.Что он несет сегодня - это действительно за гранью разумного,даже взгляд и мимика стали отдавать шизофренией.Для меня,как для психиатра, это весьма любопытное научное психологическое наблюдение.
Благодарю.
11.09.2020, 12:37
Гость: опять не о чем писать

другой темы не нашли, как вспомнить Украину
11.09.2020, 12:37
Гость: Еще как

Опять про Рабиновича. А это всегда весело.
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