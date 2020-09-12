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В Минске проходят задержания участниц «Женского марша»

16:57 12.09.2020
Стоп-кадр из видео

Несколько сотен женщин собрались на площади Свободы в Минске на акцию протеста. Сотрудники ОМОНа начали задерживать участниц «Женского марша». 

С площади Свободы протестующих вытеснили. Оттуда они направились по проспекту Победителей. Милиция предупредила о незаконности мероприятия, после чего быстро начались разгон и задержания. Кроме сотрудников ОМОНа, протестующих также задерживали неизвестные в балаклавах и зеленой одежде. Неизвестные в балаклавах и зеленой форме без опознавательных знаков действовали жестко, оттесняя участниц акции и грубо заталкивая их в автобус. Девушки активно сопротивлялись и сдергивали с мужчин балаклавы, те в ответ применяли силу, пишет Newsru.com.

Также были задержаны корреспонденты издания «Белсат» Екатерина Андреева и Максим Калитовский. Они вели прямой эфир с акции, сообщает «Коммерсант». Точное количество задержанных неизвестно.

В это же время в столице на проспекте Независимости началась акция сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа не утихают протесты несогласных с официальными результатами президентских выборов. За это время было задержано более 7,5 тыс. человек, пострадало более 800, четверо погибли.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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12.09.2020, 22:08
Гость: Твердое мнение

Я, как профессионал высокого класса, детство которой прошло в Беларуси, как жена и мать нескольких детей, не имевшая ни одной свободной минуты в последние 20 лет, ответственно заявляю, что эти бездельницы своим провокационным поведением и мерзким визгом и воем опозорили свою страну, свою историю, свою жизнь, своих мужчин (отцов, братьев, сыновей и мужей).
Вопрос, а где их мужчины? Трудно мне поверить, что мужчины могли допустить такой позор матери, дочери, сестры и жены и такой риск! Не допускайте своих женщин к этой вакханалии! Иначе вы никогда более не сможете их любить. Более омерзительного зрелища видеть не приходилось.
Скорее - это либо молодые, незамужние и бездетные, либо возрастные разведенные, либо одинокие старухи,которые никому не нужны. Мерзость им имя.Ну тогда это- их выбор.Ненужность и бесполезность только усугубится. Они позорят всех нас, женщин!
12.09.2020, 21:53
Гость: Одни

бандиты на других бандитов и слабый хочет обязательно быть правым.
12.09.2020, 21:52
Гость: Ещё не вечер

!!!
12.09.2020, 21:51
Гость: таки не правильный ответ

Нет уж,зяма, лучше новый колохолокост
12.09.2020, 21:27
Гость: степаша хочет на войну за русский мир?

Вот вы все спрашиваете : "Капитализму захотели?" или ваше коронное спрашивалка "Вы беларусы хотите, как на Украине?" Я не знаю, что там в Украине хотят,но точно знаю,что не хочу как на Украине.Хочу как в Германии!Фюрер застрелился.Приближенных сообщников осудили и повесили.Преступников посадили.Режиму вынесен приговор всем миром.И стала та страна великой.
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