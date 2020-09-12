В Минске проходят задержания участниц «Женского марша»

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Несколько сотен женщин собрались на площади Свободы в Минске на акцию протеста. Сотрудники ОМОНа начали задерживать участниц «Женского марша».

С площади Свободы протестующих вытеснили. Оттуда они направились по проспекту Победителей. Милиция предупредила о незаконности мероприятия, после чего быстро начались разгон и задержания. Кроме сотрудников ОМОНа, протестующих также задерживали неизвестные в балаклавах и зеленой одежде. Неизвестные в балаклавах и зеленой форме без опознавательных знаков действовали жестко, оттесняя участниц акции и грубо заталкивая их в автобус. Девушки активно сопротивлялись и сдергивали с мужчин балаклавы, те в ответ применяли силу, пишет Newsru.com.

Брутальные задержания на площади Свободы. Некоторые женщины пытаются сорвать балаклавы с неизвестных в зеленых костюмах. pic.twitter.com/Ncx1idw3Fi — TUT.BY (@tutby) September 12, 2020

Также были задержаны корреспонденты издания «Белсат» Екатерина Андреева и Максим Калитовский. Они вели прямой эфир с акции, сообщает «Коммерсант». Точное количество задержанных неизвестно.

В это же время в столице на проспекте Независимости началась акция сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа не утихают протесты несогласных с официальными результатами президентских выборов. За это время было задержано более 7,5 тыс. человек, пострадало более 800, четверо погибли.