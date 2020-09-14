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Правящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ

10:36 14.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Лидером правящей Либерально-демократической партии Японии избран генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга, сообщает РИА Новости.

Именно Суга сменит Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии, уточняет агентство. Голосование по кандидатуре премьер-министра пройдет 16 сентября.

Согласно результатам голосования, Суга набрал 377 голосов. Его основные соперники — экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида — получили 68 и 89 голосов соответственно.

Ёсихидэ Суга уже заявил, что продолжит политический курс своего предшественника.

В конце августа Синдзо Абэ объявил о своем уходе с поста главы правительства из-за ухудшившихся проблем со здоровьем.

Темы: Япония
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14.09.2020, 11:56
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