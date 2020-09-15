Белорусская оппозиция собирает материалы против Лукашенко для суда в Гааге

12:55

Белорусского президента Александра Лукашенко хотят привлечь к ответственности из-за насилия против демонстрантов в первые дни протестов в республике.

Группа иностранных юристов готовит документы для привлечения его к ответственности в международном суде Гааги. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.

Речь идет о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов 9 августа. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельство и показаний пострадавших граждан, пишет РБК.

По мнению Цепкало, будет «более чем достаточно», если страны Евросоюза введут против Лукашенко и членов его семьи персональные санкции. Он напомнил о прецеденте, созданном в американских судах, когда лица, причастные к пыткам и избиениям, не могли совершать финансовые операции через международные платежные системы.