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Белорусская оппозиция собирает материалы против Лукашенко для суда в Гааге

12:55 15.09.2020
Резиденция суда в Гааге. Фото Hypergio с сайта ru.wikipedia.org

Белорусского президента Александра Лукашенко хотят привлечь к ответственности из-за насилия против демонстрантов в первые дни протестов в республике. 

Группа иностранных юристов готовит документы для привлечения его к ответственности в международном суде Гааги. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.

Речь идет о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов 9 августа. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельство и показаний пострадавших граждан, пишет РБК.

По мнению Цепкало, будет «более чем достаточно», если страны Евросоюза введут против Лукашенко и членов его семьи персональные санкции. Он напомнил о прецеденте, созданном в американских судах, когда лица, причастные к пыткам и избиениям, не могли совершать финансовые операции через международные платежные системы.

Темы: Белоруссия, Борьба оппозиции за власть за рубежом, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 17:14
Гость: gvozd

с дель понте самой уже сняли шкуру - после того как она сама Признала что трибунал по югославии в гааге был предвзятым и Игнорировал Факты преступлений против сербов.., прикрывал военных преступников со стороны хорватии, албании, неговоря уже о сша..
15.09.2020, 16:52
Гость: Алексей

Итак Вы наверное суть не вкумекали... Лукашенко сказал, что могут забрать всё что найдут, поэтому ему эти потуги с санкциями как мертвому припарка. Если что-то было бы а об этом на западе ещё лет 10-15 назад говорили, то они бы уже всё забрали бы, я лично не слышал после тех писков ничего по этому поводу. А ваши фантазии это уже личное и не специалист в этой области, помочь ничем не смогу.
15.09.2020, 16:37
Гость: Иван

Что Лукашенко выиграв выборы подтвердили даже оппозиционные платформы ЗУБР и ГОЛОС. Они написали, что по их данным он набрал 61,7%. Лукашенко предлагал оп-пам произвести пересчет, но оп-пы сказали, что согласны только на перевыборы. Что за АГЛ людей гораздо больше - можете не сомневаться, просто нормальные люди живут и работают, а эти "майданутые" уже всех достали. Движение перекрывают, орут, музыку включают на полн4ую громкость.
15.09.2020, 16:31
Гость: ser

пусть собирают, в Британии ещё много "новичка", который никак до ума не доведут
15.09.2020, 16:29
Гость: Влад

Ципкало надо знать положение по Гаагскому суду, он вообще не легитимный, т.к. создавался только для одного случая, а то что его любимые либералы используют где не попадя, это уже беспредел. А вот Тихоновскую с ее ОБС, туда надо было бы посадить. И вообще это общество ОБС очень неприятно смотреть, лица какие то неприятные.
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