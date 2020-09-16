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Посольство РФ запросило консульский доступ к Навальному

20:52 16.09.2020
Фото со страницы посольства России в Берлине в соцсети

Посольство России в Берлине в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года направило ноту в МИД ФРГ об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному, сообщает "Коммерсант".

Ст. 36 конвенции предписывает, что консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним.

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Сейчас он лечится в берлинской клинике "Шарите". Германия утверждает, что его отравили ядом из группы "Новичок". Российские врачи это отрицают, а власти просят немецкую сторону предоставить анализы политика.

Генпрокуратура РФ дважды направляла запрос о правовой помощи органы юстиции Германии, последний раз — 14 сентября. Ведомство запросило сведения о токсикологическом исследовании, сделанном в берлинской клинике. 

Темы: Германия, Посольства и консульства в мире, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 00:27
Гость: www

Что за бегали, если все претензии надуманы? Почему то вспомнили не презумпцию невиновности, чтоб дальше сидеть и не дёргаться, а конвенцию по праву доступа, чтоб до него добраться. Наверно ему какое то предложение хотят сделать.
16.09.2020, 23:38
Гость: А правильно стесняются написать

Сноситься от сносить. Чтобы армяки мужицкие носились, не сносилися./Н.А. Некрасов
16.09.2020, 22:19
Гость: Алексею.

Будут чай предлагать - не пей !
16.09.2020, 22:14
Гость: Зоя

Понятно.
У Навального им нужно выведать, что он помнит.
16.09.2020, 21:28
Гость: spiegler

Добить хотят.
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