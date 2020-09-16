Посольство РФ запросило консульский доступ к Навальному

20:52

Фото со страницы посольства России в Берлине в соцсети

Посольство России в Берлине в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года направило ноту в МИД ФРГ об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному, сообщает "Коммерсант".

Ст. 36 конвенции предписывает, что консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним.

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Сейчас он лечится в берлинской клинике "Шарите". Германия утверждает, что его отравили ядом из группы "Новичок". Российские врачи это отрицают, а власти просят немецкую сторону предоставить анализы политика.

Генпрокуратура РФ дважды направляла запрос о правовой помощи органы юстиции Германии, последний раз — 14 сентября. Ведомство запросило сведения о токсикологическом исследовании, сделанном в берлинской клинике.