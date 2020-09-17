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Белоруссия закрывает границы с Польшей, Литвой и «усиливает» с Украиной

21:13 17.09.2020
Стоп-кадр из видео

Белоруссия вынуждена закрыть свои границы с Польшей, Литвой и Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая сегодня в Минске на женском форуме "За Беларусь".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он вынужден совместно с президентом России, министром обороны России выстроить линию защиты союзного государства.

Кроме того, Александр Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом "остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне". 

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 03:08
Гость: Поскорее

Молимся, чтобы как модно быстрее отправился в Гаагу—он же по свои редкие усы в крови народной— морда просит кирпича(((((Господи, за что такие испытания прекрасному белорусскому народу?????
18.09.2020, 03:06
Гость: Совсеи

У сумасшедшего приступ— его необходимо изолировать, очень опасен для общества— пытает, бьет, убивает мирных людей— или смирительная рубашка и медицинское обследование международной комиссией психиатров— или трибунал с виселицец— третьего не дано!!!! Для него лучший вариант— подохнуть самостоятельно, от коронавируса— как он клялся, которого нет и никогда не будет в Беларуси(((((— патологический врун и убийца— опасное сочетатание для народов мира!!!!!
18.09.2020, 01:01
Гость: салорезу

имеете ввиду - Польшу, Литву и вашу Украину?
17.09.2020, 23:40
Гость: алварез

Правильно делает, от вас прокажённых надо огорождаться!
17.09.2020, 23:33
Гость: gvozd

логичный шаг.
сша подтянули огромный кулак к границе белоруссии, там пол нато собралось.. видно что готовили майдан заранее, такие подвижки занимают много времени.
вообще меня даже удивляет Наглость пендосов, они похоже серьезно верили в то что им удастся силой аннексировать белоруссию, как это было с украиной, только Столько Предателей в белоруссии не нашлось..
в самих сша приближаются "выборы" в ноябре.. и левацкие педосатанисты уже дали понять что готовы к Силовому госперевороту против трампа.
по всей видимости, конец Говида наступит Сразу если левые проиграют в сша..
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