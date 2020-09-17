Белоруссия закрывает границы с Польшей, Литвой и «усиливает» с Украиной

21:13

Белоруссия вынуждена закрыть свои границы с Польшей, Литвой и Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая сегодня в Минске на женском форуме "За Беларусь".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он вынужден совместно с президентом России, министром обороны России выстроить линию защиты союзного государства.

Кроме того, Александр Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом "остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне".