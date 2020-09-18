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Президенты девяти стран стали лауреатами Шнобелевской премии

09:10 18.09.2020
Шнобелевская премия
Фото с сайта 5-tv.ru

Президенты девяти стран, в том числе России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана получили Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) из-за пандемии коронавируса. 

Как пишет РИА Новости, 30-я церемония вручения премии из-за пандемии прошла в Гарвардском университете в США в четверг, 17 сентября.

Лидерам стран Шнобелевская премия была присуждена в категории «Медицинское образование». Организаторы премии объяснили свой выбор тем, что данные политики «научили мир тому, что политики во время пандемии могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора».

Отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получает данную премию уже во второй раз. В 2013 ему досталась награда «за запрет публичных аплодисментов». Также организаторы наградили его за то, что полиция «арестовала за аплодисменты однорукого человека».

В категории «Мир» премию получили дипломаты Индии и Пакистана "за умение досаждать друг другу через многочисленные новостные публикации".

Награда в области менеджмента досталась пятерым китайцам, которые попытались свалить свои задачи друг на друга. Житель провинции Гуанси Си Гуан-Ань получил заказ убить человека, однако делегировал его Мо Тянь-Сяну, попросив с него проценты за посредничество. Тот, в свою очередь, нанял Яна Кан-Ше, он — Яна Гуан-Шена, который обратился за помощью к Лину Сяню-Си. В результате заказ так и остался невыполненным, а горе-управленцы оказались на скамье подсудимых.

Премию по экономике получили ученые, которые попытались выявить взаимосвязь между благосостоянием и числом поцелуев жителей страны. Шнобелевскую премию по психологии выдали представителям Канады и США «за исследование связи формы бровей и нарциссизма».

Премия вручается с 1999 года в 10 областях, часть из них совпадает с областями Нобелевской премии. Лауреаты получают фальшивую банкноту в десять триллионов зимбабвийских долларов.

Темы: Награды в мире науки
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 09:58
Гость: D.D.

горжусь
но обидно - уравняли с какими-то. фи
18.09.2020, 09:53
Гость: stalker

"Почетный" список.
18.09.2020, 09:50
Гость: а

почему не награждают прибалтийских лимитрофов, они апартеид построили.
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