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Трамп назвал условие помилования Ассанжа

21:37 18.09.2020
Фото Cancillería del Ecuador с сайта flickr.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, если он назовет источник, от которого были получены тексты писем, хранившихся на серверах Демократической партии, сообщает РБК со ссылкой на  Reuters.

Как рассказала адвокат Ассанжа Дженифер Робинсон, предложение о помиловании передали конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер и политический активист Чарльз Джонсон, имеющий связи с предвыборным штабом Трампа. Они подчеркнули, что Трамп одобрил эту инициативу и ответ Ассанжа Рорабакер обсудит лично с президентом.

В США Ассанжу предъявлены обвинения, которые в общей сложности грозят ему 175 годами тюрьмы. В июне в отношении него в США вынесли новое обвинительное заключение. Основателя портала WikiLeaks обвиняют в публикации конфиденциальной информации, нанесшей ущерб национальным интересам, и сговоре о помощи в получении секретной информации.

Британская полиция задержала Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года. Он остается под арестом в Великобритании. США настаивают на его экстрадиции.

Темы: Дональд Трамп, США, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 23:34
Гость: алексею

ну ты совсем загнул-разве Навальный передавал противникам России секретные материалы-нет конечно И ты об этом знаешь Просто решил ваньку свалять Навальный и его фонд обнародовали данные о ворах казнокрадах и прочих любителей уточек В любой другой стране его давно бы наградили какой-нибудь премией за эту полезную деятельность Но только не в России где такие как ты сравнивают его с преступником Ассанжем
18.09.2020, 23:30
Гость: гвоздику

ты случайно ничего не попутал-это Ассанж совершил преступление против США опубликовав совершенно секретные материалы полученные от еще одного преступника сменившего пол в тюрьме за счет государства и ставшего женщиной По законам любой страны это преступление за которое некоторых травят Новичком в другой стране Еще один подобный преступник-Сноуден-скрывается от правосудия где-то в России Хочется надеяться что оба этих столь любимых россиянами преступников понесут заслуженное наказание
18.09.2020, 22:51
Гость: gvozd

Преступники издеваются над человеком за его Профессиональную Работу на глазах у всего мира и Молчат ВСЕ, боятся слово пикнуть..
вот это и есть Фашизм.
18.09.2020, 21:53
Гость: АлексейВ

Вот столько и Навальный получил бы в штатах за свою деятельность. В России просто все очень толерантно. Ведь по сути Асандж этот делал тоже самое.
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