Трамп назвал условие помилования Ассанжа

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, если он назовет источник, от которого были получены тексты писем, хранившихся на серверах Демократической партии, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Как рассказала адвокат Ассанжа Дженифер Робинсон, предложение о помиловании передали конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер и политический активист Чарльз Джонсон, имеющий связи с предвыборным штабом Трампа. Они подчеркнули, что Трамп одобрил эту инициативу и ответ Ассанжа Рорабакер обсудит лично с президентом.

В США Ассанжу предъявлены обвинения, которые в общей сложности грозят ему 175 годами тюрьмы. В июне в отношении него в США вынесли новое обвинительное заключение. Основателя портала WikiLeaks обвиняют в публикации конфиденциальной информации, нанесшей ущерб национальным интересам, и сговоре о помощи в получении секретной информации.

Британская полиция задержала Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года. Он остается под арестом в Великобритании. США настаивают на его экстрадиции.