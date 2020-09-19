ЕС перестанет признавать Лукашенко президентом с 5 ноября

21:19

Европарламент опубликовал резолюцию о признании Координационного совета оппозиции «временным представителем народа» Белоруссии и поддержал проведение новых выборов президента.

В документе отмечается, что Брюссель не признает итоги прошедших 9 августа выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

В этой связи ЕС не будет рассматривать Лукашенко как легитимного главу государства уже с 5 ноября, когда истекает его прошлый президентский срок.

«Когда истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны», — цитирует резолюцию Росбалт.

В Европарламенте подчеркнули, что в ближайшее время могут быть введены санкции против Лукашенко и его окружения за подавление протестов и нарушения прав человека.