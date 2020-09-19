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ЕС перестанет признавать Лукашенко президентом с 5 ноября

21:19 19.09.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Европарламент опубликовал резолюцию о признании Координационного совета оппозиции «временным представителем народа» Белоруссии и поддержал проведение новых выборов президента.

В документе отмечается, что Брюссель не признает итоги прошедших 9 августа выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

В этой связи ЕС не будет рассматривать Лукашенко как легитимного главу государства уже с 5 ноября, когда истекает его прошлый президентский срок.

«Когда истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны», — цитирует  резолюцию Росбалт.

В Европарламенте подчеркнули, что в ближайшее время могут быть введены санкции против Лукашенко и его окружения за подавление протестов и нарушения прав человека.

Темы: Выборы в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Европейский союз (ЕС), Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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20.09.2020, 03:45
Гость: Влад 33 -Суровому

Но Минск и никогда не позволит лить себе на голову «помои» , безропотно.., то есть - официальный Минск - Не подставит Белорусию.. и её народ, чтоб там не требовали от Страны (Белорусии) - иноземцы..!
И это правильно!
20.09.2020, 03:32
Гость: Влад 33 - ЕС ...

Вы специально это написали, или вы от природы недоумок?
ЕС может только «грибы» собирать:- отсосиновики называются!
Есть же ещё идиоты!?)))
Лукашенко необходимо Штрафы начать взымать с Ентих, да соизмеримые с Европейскими ( но, раз в 10-20 и выше!).., ну а тех кто не сможет оплатить - отправлять на благоустройство .., под присмотром, месяца на два, минимум!
Всё в Белорусии будет в полном порядке! И никакой ЕС, «пусть хоть хвосты свои перекусают», никогда не сможет и вякнуть в сторону Белорусии, да ещё в союзе с Россией!
- Запомни это недальновидный и чересчур амбициозный, явно молодой..( это пройдёт, со временем!) человек!
20.09.2020, 02:56
Гость: личный опыт

Экономика РБ трещит по швам. Это очевидно. Каждый год происходит многомиллиардное вливание Россией в экономику Беларуси (РФ даёт невозвращаемые кредиты).
Ну и чё все так прицепились к Лукашенко? Зачем и кому он нужен? Человек, совершивший уголовные преступления, должен нести уголовную ответственность. Лукашенко - не хочет, потому что боится. Всё же понятно.
20.09.2020, 02:35
Гость: Этот курятник Ес-

Просто жуткий авторитет
20.09.2020, 01:53
Гость: двузначно

им никакого дела нет до Белоруссии Просто они не хотят и не будут признавать фейковые выборы а следовательно и фейкового президента
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