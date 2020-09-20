В Белоруссии за сутки задержали более 400 человек на акциях протеста

12:07

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 430 человек на несанкционированных акциях протеста в субботу, 385 из них отпущены. Об этом 20 сентября сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Отмечается, что общее количество участников протестных акций не превысило 900 человек. Кроме того, пресс-секретарь призвала не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, так как за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«Некоторые участники протестных акций «развлекаются» на проезжей части города, не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих», — цитируют Чемоданову «Известия».

Накануне в Минске прошел марш оппозиции, анонсированный как «блестящий марш». После этого в минской милиции подтвердили задержания участников данной протестной акции.