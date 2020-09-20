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В Белоруссии за сутки задержали более 400 человек на акциях протеста

12:07 20.09.2020
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 430 человек на несанкционированных акциях протеста в субботу, 385 из них отпущены. Об этом 20 сентября сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Отмечается, что общее количество участников протестных акций не превысило 900 человек. Кроме того, пресс-секретарь призвала не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, так как за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«Некоторые участники протестных акций «развлекаются» на проезжей части города, не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих», — цитируют Чемоданову «Известия».

Накануне в Минске прошел марш оппозиции, анонсированный как «блестящий марш». После этого в минской милиции подтвердили задержания участников данной протестной акции.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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20.09.2020, 18:43
Гость: gvozd

тем временем, спецназ США начал прибывать на Украину.. имперские окупационные силы пользуют территории России-бывшего ссср для "сдерживния России"..
гитлеровцы просто не додумались как называть свою окупацию киева в свое время.. не хватило хуцпы немецким мозгам.
20.09.2020, 18:03
Гость: Да неужели?

При Сталине дохли с голоду.
20.09.2020, 17:22
Гость: На самом деле

это в тебе ностальгия по Третьему Райху взыграла.
На какие преступления не пойдет пресмыкающийся служака ради доходов своего хозяина чинуши, ради увеличения его миллиардов. Ведь малая толика от тех богатств и Полкану перепадет в виде мосолика с барского стола.
20.09.2020, 16:59
Гость: Иван

Всем же давно понятно, что это не просто народ бунтует, а всё это спланированные акции с кукловодами и дрессировщиками.
Они словно бы тасуют карты в колоде, следуя разработанным методичкам. Сначала бастовали рабочие некоторых предприятий, потом студенты, потом женщины, потом расписные клоуны, потом вообще непонятно кто. Толпе нужны дрессировщики, которые хоть чучелом, хоть тушкой.
Народ то может придти к согласию, а этим согласие не нужно. Они хотят по заказу иностранных покровителей развалить государство, его промышленность, его экономику.
20.09.2020, 15:45
Гость: IgS

Студентов участвующих в этих митингах отчислять. Мобильники и деньги конфисковывать. Арестовывать банковские счета. Штрафы на родителей серьезные. Повторные участия - арест и 3 года тюрьмы.
Две недели такой профилактики сделает Беларусь образцово показательной страной.
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