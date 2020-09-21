Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

19:32

Главы МИД ЕС не смогли принять решение по санкциям против Белоруссии. Как пишет "Интерфакс", данный вопрос теперь будут рассматривать главы государств и правительств ЕС.

"И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - цитирует агентство главу димписсии ЕС Жозепя Борреля.

Он отметил, что одна из стран "не присоединилась к консенсусу". Как пишет ТАСС, единогласное решение не получилось согласовать из-за позиции Кипра, , который требует санкций в отношении Турции из-за ее действий в Средиземном море.

"Кипр не против санкций против Белоруссии, но считает, что санкции нужны и против Турции", - прокомментировал Боррель.

Вместе с тем факт непризнания со стороны ЕС легитимности переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии не означает, что Брюссель не будет с ним работать.

"Тот факт, что мы не видим здесь демократической легитимности, не означает, что мы не осознаем, каковы реалии на местах", - заявил Боррель, добавив, что похожая ситуация сложилась у ЕС с Венесуэлой.