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Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

19:32 21.09.2020

Главы МИД ЕС не смогли принять решение по санкциям против Белоруссии. Как пишет "Интерфакс", данный вопрос теперь будут рассматривать главы государств и правительств ЕС. 

"И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - цитирует агентство главу димписсии ЕС Жозепя Борреля. 

Он отметил, что одна из стран "не присоединилась к консенсусу". Как пишет ТАСС, единогласное решение не получилось согласовать из-за позиции Кипра, , который требует санкций в отношении Турции из-за ее действий в Средиземном море.

"Кипр не против санкций против Белоруссии, но считает, что санкции нужны и против Турции", - прокомментировал Боррель.

Вместе с тем факт непризнания со стороны ЕС легитимности переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии не означает, что Брюссель не будет с ним работать.

"Тот факт, что мы не видим здесь демократической легитимности, не означает, что мы не осознаем, каковы реалии на местах", - заявил Боррель, добавив, что похожая ситуация сложилась у ЕС с Венесуэлой. 

Темы: Белоруссия, Ситуация в Белоруссии, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 21:25
Гость: gvozd

Josep Borrell - один из лидеров испанской социалистической рабочей партии.. 2004..2007 председатель eвропейского парламента.
характерный факт личной жизни, как правильный Социалист он жил в кибуце в израиле, где встретил свою будущую жену..
ну и само собой, русофоб и ястреб разумеется..
21.09.2020, 20:23
Гость: Золотой паспорт

На то Кипр и нужен.
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