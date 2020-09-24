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Горбачёв поддержал протестующих в Белоруссии

20:50 24.09.2020
© KM.RU, TUT.BY
© TUT.BY

Первый президент СССР  внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и одобряет действия протестующих.

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, – это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело. Но это ещё надо потрудиться много. Это все для молодёжи нынешней», - заявил Горбачев изданию «Подъём».

Накануне прошла инаугурация Лукашенко, которую не анонсировали заранее. ЕС назвал её недостаточно легитимной и пообещал пересмотреть свои отношения с Минском. США и Украина также отказались признавать Лукашенко законно избранным президентом.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Михаил Горбачёв
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Комментарии читателей
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24.09.2020, 22:53
Гость: Ceburec

Если поддержал .... -тогда все,эти протестующие-точно наймиты Запада.
Рубите их,ребятки!
24.09.2020, 22:50
Гость: Алевтина

Пятнистый Кащей Бессмертный опять заговорил о "новом мышлении",значит быть разрухе и прихватизации в Белоруссии...
24.09.2020, 22:40
Гость: Лариса

нет такого наказания, которое бы искупило всю его вину перед народом.
даже смерть потомков всех до одного.
24.09.2020, 22:36
Гость: Жека

Мне было 14 лет, появился Горбачев. Мне - 46, а эта меченая ..... об ускорении, гласности, перестройке. Су........
24.09.2020, 22:19
Гость: xmyr

Kombainör ...
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