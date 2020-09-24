Горбачёв поддержал протестующих в Белоруссии

20:50

Первый президент СССР внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и одобряет действия протестующих.

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, – это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело. Но это ещё надо потрудиться много. Это все для молодёжи нынешней», - заявил Горбачев изданию «Подъём».

Накануне прошла инаугурация Лукашенко, которую не анонсировали заранее. ЕС назвал её недостаточно легитимной и пообещал пересмотреть свои отношения с Минском. США и Украина также отказались признавать Лукашенко законно избранным президентом.