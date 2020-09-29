Президент Азербайджана опроверг участие Турции в конфликте с Арменией

19:57

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не принимает участия в конфликте между Азербайджаном и Арменией.

«Мы благодарны турецкому государству и народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует», - заявил Алиев в эфире программы «60 минут».

Также Алиев отметил, что для участия Турции в конфликте в Нагорном Карабахе сейчас нет необходимости. По его словам, Турция выполнят стабилизирующую роль в регионе. При этом он заявил, что для Азербайджана Турция является союзником и братской страной.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказать прямую военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией. «Настало время в корне решить проблему армянской оккупации», - сказал Чавушоглу.