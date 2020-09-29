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Президент Азербайджана опроверг участие Турции в конфликте с Арменией

19:57 29.09.2020
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев. Стоп-кадр из видео в YouTube

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не принимает участия в конфликте между Азербайджаном и Арменией.

«Мы благодарны турецкому государству и народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует», - заявил Алиев в эфире программы «60 минут».

Также Алиев отметил, что для участия Турции в конфликте в Нагорном Карабахе сейчас нет необходимости. По его словам, Турция выполнят стабилизирующую роль в регионе. При этом он заявил, что для Азербайджана Турция является союзником и братской страной.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказать прямую военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией. «Настало время в корне решить проблему армянской оккупации», - сказал Чавушоглу.

Темы: Азербайджан, Армения, Турция, Военные конфликты в мире
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Комментарии читателей
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29.09.2020, 23:26
Гость: Не верю

Хотелось бы верить носоргу ,но после сообщений что Мардакерт пал оказывается нет, что перевал Омар заняли, оказалось туфтой, что стёрли с лица земли третий оборонительный район АО НКР, а оказалось он жив и танки турок щёлкает. И после всего этого ему верить? Особенный шедевр сообщение от 28.09. Армяне потеряли 550 человек,азербайджанцы держитесь.......... шесть человек !!!! Это как на замечание кн.Багратиона ,что Суворов в реаляции слишком много погибших турок показал Ал.Васмльевич ответил ,, так они басурмане чего их жалеть,,
29.09.2020, 22:46
Гость: Пока не поздно

Так они сейчас и из РФ убегают. Особенно женщины.
29.09.2020, 22:22
Гость: .....

Хорошо что все русские уже давным-давно убежали как из Армении так и из Азербайджана
29.09.2020, 21:58
Гость: Ха

Луноносый врёт и не стесняется. Подождём ещё пару дней наверняка у армян есть документальные свидетельства да и пропавший генерал скоро запоёт, 100% армяне его уже разговорили. Как говорят на востоке будем подождать, тыквы осенью считают.
29.09.2020, 21:29
Гость: gvozd

Врет.
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Истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 в небе над Арменией. Пилот штурмовика погиб.
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ну-с, какую Теперь многоходовочку задвинут кремлевские бухгалтеры?
если промолчать, одкб можно выбрасывать в урну..
и помидорами тут тоже замазать ситуацию не выйдет, это не дарагия рассеяне..
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