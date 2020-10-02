Новое расследование гибели парома «Эстония» обнаружит «российский след»

Точку в вопросе гибели парома «Эстония» должно поставить новое совместное расследование Эстонии, Швеции и Финляндии. Не исключено, что главным подозреваемым сделают Россию

Телеканал Discovery начинает показ многосерийного документального фильма, посвященного гибели парома «Эстония» в сентябре 1994 года. В его основу легла альтернативная версия трагедии. Кинематографистам удалось обнаружить и заснять на камеру большую пробоину в корпусе судна, которая могла образоваться от столкновения с подводной лодкой.

Точку в этом вопросе должно поставить новое совместное расследование властей Эстонии, Швеции и Финляндии. Не исключено, что главным подозреваемым сделают Россию - разговоры о «руке Кремля» в контексте крушения парома ходят не первый год.

Согласно официальной версии, причина крушения «Эстонии» и гибели на его борту 852 человек весьма прозаична. Сильные удары волн сорвали крепления носового визора (это подъемная часть парома, которая откидывается для проезда автомобильного транспорта). Через открытый люк корабль начал «заглатывать» тонны морской воды, накренился и стремительно пошел ко дну.

Немецкая компания Meyer Werft, которая строила судно, попыталась снять с себя вину: дескать, крепления визора были ослаблены из-за неправильной эксплуатации «Эстонии».

Паром вообще не был предназначен для курирования по рейсу «Таллин - Стокгольм». А в ту роковую ночь он еще и развил слишком большую скорость. Но с главным выводом международной следственной комиссии Meyer Werft солидарна: всему виной визор.

В доказательство официальной версии эту 55-тонную махину подняли со дна Балтийского моря. Показания некоторых очевидцев подтверждают, что визор во время затопления судна был сорван.



Визор парома «Эстония» в Швеции. Фото Anneli Karlsson с сайта digitaltmuseum.se

Но действительно ли это стало причиной катастрофы? По мнению некоторых экспертов, если бы вода поступала только в автомобильную палубу, то судно оставалось бы на плаву еще несколько часов или даже дней. А «Эстония» скрылась под водой спустя чуть более получаса после разрушения запорных механизмов визора. Как такое возможно?

Этим же вопросом задавался государственный прокурор Эстонии Маргус Курм, возглавлявший правительственную комиссию по расследованию причин трагедии в 2005–2009 годах. Внятных выводов его команда так и не сделала.

В отчете сказано, что вероятной причиной кораблекрушения является ошибка проектирования, но нельзя отбрасывать и другие версии. Почему?

Вот одна из причин: в мировой практике редко встречается столь быстрое затопление таких больших судов. Кроме того, вода вообще не должна была хлынуть с автомобильной палубы в другие помещения. Эти и другие факторы убеждали Курма, что останки парома необходимо поднять со дна Балтийского моря.

Согласно одной из самых правдоподобных альтернативных версий, вода проникала на борт «Эстонии» не через открытую аппарель в носовой части (или не только через нее) - в корпусе судна была пробоина.

Предположительно, именно ее в прошлом году обнаружил шведский документалист Хенрик Эвертссон, который обошел законодательный запрет на погружение к затонувшему парому. Его кадры и дали название документальному фильму Discovery: «Находка, которая меняет все».

Впрочем, на самом деле сенсацией здесь не пахнет. Слухи о пробоине ниже ватерлинии в остове «Эстонии» ходят давно. Ранее ее уже снимала немецкая журналистка Ютта Рабе, которая склоняется к версии о взрыве на борту.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Есть и другие возможные объяснения.

Одно из них поспешил взять на вооружение министр финансов Эстонии Мартин Хельме: «Смотрел сериал Discovery. Несомненно, корабль затонул в результате столкновения с каким-то крупным внешним предметом. Почему Швеция захотела прикрыть останки парома? Почему приняли беспрецедентное соглашение, запретившее приближаться к затонувшему судну? Не потому ли, что это была мрачная тайная операция, а этот большой внешний объект - их военный корабль?»

Говоря о том, что «Швеция захотела прикрыть останки парома», Хельме вспоминает один из самых странных эпизодов этой истории: шведы действительно желали накрыть затонувший паром бетонным саркофагом. Это наталкивает на определенные размышления. Но версия о втором корабле выглядит сомнительно - выжившие очевидцы не могли его не заметить.

Зато все становится на свои места, если предположить, что «Эстония» столкнулась с подводной лодкой.

«Вопрос в том, что эта подводная лодка делала на трассе "Эстонии". В этот период в том районе проходили шведские военные учения. Вторая версия - подводная лодка задела "Эстонию", поскольку на борту последней находилась информация деликатного содержания. Склоняюсь к мысли, что верной является вторая версия», - заявил по этому поводу Маргус Курм.

Вот еще одно сенсационное признание бывшего главы комиссии по расследованию трагедии: во время первых погружений к «Эстонии» в 1994 году пробоина уже была видна. Ее либо не сочли нужным зафиксировать, либо зафиксировали, но не поставили в известность широкую общественность.

В заочный спор с Курмом вступил профессор Таллинского технического университета Яан Метсавеэр, который также участвовал в расследовании причин крушения парома.

Версия о подлодке не кажется ему убедительной. Все может быть гораздо проще - «Эстония» осела на скалы. «Тщательно не изучено, какая почва была под паромом. Если там есть камни, то, несомненно, следует начать с более простого варианта. Если выяснится, что камней нет, то можно начинать обсуждать вариант с подлодкой».

Впрочем, сначала нужно ответить на другой вопрос: была ли эта пробоина зафиксирована в 1994 году? Курм говорит, что была. Метсавеэр утверждает обратное.

Все точки над і должна расставить новая следственная группа, о формировании которой объявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Но в Стокгольме уже поспешили заявить о своей невиновности.

«Если бы это была шведская подводная лодка, мы бы незамедлительно получили об этом рапорт, - уверяет бывший министр обороны Швеции Андерс Бьёрк. - Потребовалась бы грандиозная операция по сокрытию, если бы нечто подобное было совершено и это попытались бы замять».

Трудно представить, что на скамье подсудимых в итоге окажутся власти уважаемого европейского государства.

Зато подлодка по итогам нового расследования вполне может оказаться… российской.

В конспирологических теориях о гибели парома «Эстония» то и дело появляется «рука Кремля». Та же Ютта Рабе возлагала вину за катастрофу именно на Москву.

На борту корабля якобы находился весьма ценный военный груз. И российские агенты очень не хотели, чтобы американцы его заполучили…

Политическая конъюнктура будет благоприятствовать подобным теориям.

Так, Польша после смены власти в Варшаве в 2015 году сделала полуофициальной конспирологическую версию о российской взрывчатке на борту самолета Ту-154, который разбился под Смоленском. Есть ли гарантии, что в повторном расследовании гибели «Эстонии» не произойдет похожий поворот?