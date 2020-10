К МКС запустили грузовой корабль с новым космическим туалетом

В ночь на 3 октября к Международной космической станции (МКС) был успешно запущен грузовой корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman.

Ракета-носитель Antares с кораблем Cygnus была запущена с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане в 4 часа 16 минут по московскому времени. Через 10 минут Cygnus был выведен на орбиту. Примерно через два часа после запуска корабль развернул солнечные батареи. Стыковка Cygnus с американским сегментом МКС намечена на 5 октября.

Корабль доставит на станцию свыше 3,5 тонны грузов, включая еду и вещи для членов экипажа, а также оборудование для МКС и научных экспериментов. Среди прочих грузов на борту корабля есть новый туалет для американского сегмента. Он на 65% меньше текущего аппарата, который продолжат использовать вместе в новым. Кроме того, инженеры доработали его конструкцию с учетом отзывов женщин-астронавтов, пишет newsru.com.

Эта миссия стала 15-ой по счету для корабля Cygnus. Из 14-ти предыдущих полетов неудачей закончился лишь один: в 2014 году из-за неполадок в работе первой ступени, ракета-носитель была уничтожена самоподрывом по команде оператора примерно через 10 секунд после запуска двигателей.

3.. 2.. 1.. liftoff. ????@NorthropGrumman's Antares rocket & Cygnus spacecraft launch from @NASA_Wallops. This Cygnus, named the S.S. Kalpana Chawla, will deliver ~8,000 pounds of @ISS_Research and supplies to @Space_Station. pic.twitter.com/W1WIOd5KIA

— NASA (@NASA) October 3, 2020