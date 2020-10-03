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К МКС запустили грузовой корабль с новым космическим туалетом

13:30 3.10.2020
Стоп-кадр из видео

В ночь на 3 октября к Международной космической станции (МКС) был успешно запущен грузовой корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman. 

Ракета-носитель Antares с кораблем Cygnus была запущена с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане в 4 часа 16 минут по московскому времени. Через 10 минут Cygnus был выведен на орбиту. Примерно через два часа после запуска корабль развернул солнечные батареи. Стыковка Cygnus с американским сегментом МКС намечена на 5 октября.

Корабль доставит на станцию свыше 3,5 тонны грузов, включая еду и вещи для членов экипажа, а также оборудование для МКС и научных экспериментов. Среди прочих грузов на борту корабля есть новый туалет для американского сегмента. Он на 65% меньше текущего аппарата, который продолжат использовать вместе в новым. Кроме того, инженеры доработали его конструкцию с учетом отзывов женщин-астронавтов, пишет newsru.com.

Эта миссия стала 15-ой по счету для корабля Cygnus. Из 14-ти предыдущих полетов неудачей закончился лишь один: в 2014 году из-за неполадок в работе первой ступени, ракета-носитель была уничтожена самоподрывом по команде оператора примерно через 10 секунд после запуска двигателей.

Темы: США, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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03.10.2020, 16:08
Гость: Озабоченный

Имеется ли на таких кораблях устройство для разгрузки мужчин? Если да, как оно устроено?
03.10.2020, 15:56
Гость: Сивая кобыла

Когда горит и рушится дом, главное туалет чтоб на орбите работал.....
03.10.2020, 15:55
Гость: Сердечник

пора признать что земля только колыбель человечества.
так что не сортира ради...
03.10.2020, 15:37
Гость: Вот те на

" ..новый туалет для американского сегмента. Он на 65% меньше текущего аппарата, который продолжат использовать вместе В НОВЫМ. Кроме того, инженеры доработали его конструкцию с учетом отзывов женщин-астронавтов". Похоже мы начинаем пожинать плоды ЕГЭ в русском языке.
Мало того, что продолжают использовать текущий туалет, но это еще делается вместе в новом, доработав с учетом отзывов женщин-астронавтов. А как там с текущей в невесомости туалетной бумагой? ХВАТИТ ЛИ ЕЕ ДО МАРСА?
03.10.2020, 14:49
Гость: Пора признать,

что мкс пустая трата средств, не дающая ничего ни для науки, ни для техники. Кроме, конечно, космического биде.
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