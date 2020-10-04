В Минске для разгона протестующих применили водометы

16:18

Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства в отношении участников несанкционированного "Марша освобождения политзаключенных" в Минске.

После того как участники марша вышли на проезжую часть и направлялись в сторону стелы "Минск город-герой", в них направили струю воды из водомета, сообщает "Интерфакс".

Второй водомет был применен в отношении участников акции, уже собравшихся у стелы.

На пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу, после чего водомет вышел из строя. Водомет пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

Минская милиция подтвердила применение водомета против протестующих в центре города.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Самые массовые несанкционированные акции в стране проходят по воскресеньям.