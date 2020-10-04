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В Минске для разгона протестующих применили водометы

16:18 4.10.2020
Фото: TUT.BY

Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства в отношении участников несанкционированного "Марша освобождения политзаключенных" в Минске.

После того как участники марша вышли на проезжую часть и направлялись в сторону стелы "Минск город-герой", в них направили струю воды из водомета, сообщает "Интерфакс".

Второй водомет был применен в отношении участников акции, уже собравшихся у стелы.

На пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу, после чего водомет вышел из строя. Водомет пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

Минская милиция подтвердила применение водомета против протестующих в центре города.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Самые массовые несанкционированные акции в стране проходят по воскресеньям.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 00:00
Гость: Дубчек

На проспекте Машерова лукашенковский водовоз поливал своих омоновцев. Уверен - на кране сидел или американский, или польский засланец. Или российский кукловод - террорист, направленный в Белоруссию из России для совершения терактов и организации массовых беспорядков
04.10.2020, 23:55
Гость: Дубчек

В общем, дорогие русские братья. Срочно высылайте обещанные 1,5 млрд. долларов. Надо платить зарплату и премиальные ОМОНу, а грошей у батьки нет. Давайте, не жмитесь, и чтобы уже завтра бабки были
04.10.2020, 23:08
Гость: Гы-гы-в огороде бузина

Такая "президент-парламентская" форма правления( в Украине, правда, ее называют "парламентско-президентской") уже не подходит.
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При чем ваше излияние до применения водомётов в Минске.
04.10.2020, 23:06
Гость: личный опыт

просто смешно, только пулеметы "Утес" остановят прозападную публику, сидящую на подсосе у госдепа и сороса.
04.10.2020, 23:01
Гость: Владу

Ух какой ты прыткий, да боевой. А если твой ребёнок будет против и выйдет с митингующими? Такой же будешь жесткий?
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