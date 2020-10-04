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Власти Карабаха заявили об уничтожении азербайджанского военного аэродрома

13:07 4.10.2020
Стоп-кадр из видео

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) после обстрела своей столицы Степанакерта нанесли удар по военным объектам в городах Азербайджана, пишут "Известия".

В частности, уничтожен военный аэродром в Гяндже, заявили в НКР.

"Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь", — написал на своей странице в Facebook президент Карабаха Араик Арутюнян.

Ответственность за происходящее Арутюнян возложил на азербайджанское руководство.

В настоящее время президент Карабаха приказал прекратить огонь по Гяндже в Азербайджане.

Баку в свою очередь отрицает удары Карабаха по военной инфраструктуре Азербайджана.

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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04.10.2020, 16:03
Гость: викторяну

Тогда мы Русские, проживающие в Азербайджане пойдём воевать. А нас в Азербайджане проживает 200 000.
04.10.2020, 15:40
Гость: алварез

Армяне как всегда врут. А аэродром цел, только среди мирного населения 22 раненных и один убитый. И интересно что, среди раненных армянка 1943 года рождения!! А хоть одного азербайджанца в арамении найдётся?! Пашинян специально провоцирует Азербайджан, чтобы потом побежать в ОДКБ и им согласно договору помогли!
04.10.2020, 15:33
Гость: Виктор

Скоро выдохнутся азербайджанские воины, это ведь им не на базарах в России стоять с овощами и фруктами! Ведь в Карабахе стреляют! Да и боеприпасы турки не успеют подвозить.
04.10.2020, 14:48
Гость: Ник

Плохо все это.
04.10.2020, 14:42
Гость: А957

Если посмотреть на спутниковые карты этого аэродрома - вообщем-то он выглядит вполне себе заброшенным и никаких самолётов не видать. Вопрос - что там уничтожать? Пустая трата боеприпасов.
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