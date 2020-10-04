Власти Карабаха заявили об уничтожении азербайджанского военного аэродрома

13:07

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) после обстрела своей столицы Степанакерта нанесли удар по военным объектам в городах Азербайджана, пишут "Известия".

В частности, уничтожен военный аэродром в Гяндже, заявили в НКР.

"Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь", — написал на своей странице в Facebook президент Карабаха Араик Арутюнян.

Ответственность за происходящее Арутюнян возложил на азербайджанское руководство.

В настоящее время президент Карабаха приказал прекратить огонь по Гяндже в Азербайджане.

Баку в свою очередь отрицает удары Карабаха по военной инфраструктуре Азербайджана.