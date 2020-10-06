Демонстранты захватили мэрию Бишкека и здание правительства

07:52

Демонстранты захватили мэрию Бишкека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что мэр Бишкека Азиз Суракматов не доступен для комментариев. Прояснить ситуацию не могут также его помощники и работники муниципалитета.

По данным агентства, митенгующие назначили нового мэра столицы Киргизии. "Народным мэром" стал Жоошбек Коеналиев.

Также протестующие захватили здание правительства Киргизии. Об этом заявил представитель кабмина республики. Каких-то признаков разграбления и погромов в здании правительства пока не наблюдается.

Столкновения в Бишкеке начались в минувший понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии.

Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.