]]>
]]>
Главная В мире Новости

Демонстранты захватили мэрию Бишкека и здание правительства

07:52 6.10.2020
Беспорядки в Бишкеке
Скриншот с YouTube

Демонстранты захватили мэрию Бишкека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что мэр Бишкека Азиз Суракматов не доступен для комментариев. Прояснить ситуацию не могут также его помощники и работники муниципалитета.

По данным агентства, митенгующие назначили нового мэра столицы Киргизии. "Народным мэром" стал Жоошбек Коеналиев.

Также протестующие захватили здание правительства Киргизии. Об этом заявил представитель кабмина республики. Каких-то признаков разграбления и погромов в здании правительства пока не наблюдается.

Столкновения в Бишкеке начались в минувший понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии.

Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

Темы: Киргизия, Борьба оппозиции за власть за рубежом, Беспорядки в Киргизии
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.10.2020, 13:03
Гость: IgS

МИ-6 за этим всем стоит.
06.10.2020, 13:02
Гость: IgS

С понтом вы выбирали лучшего из лучших: Бориса Джонсона и Макрона. Вам не надоело в болванчиках ходить и чушь писать? Просто интересно. Или платят?
06.10.2020, 12:59
Гость: IgS

Ну захватили. Дальше-то что? Друзья степей...
06.10.2020, 09:50
Гость: Оттудова

Какая чушь вся эта возня. Зная подноготную, а именно бабайские навороты с клановостью, никогда не надейся на приход к власти действительно достойных и уважаемых лиц. Россия в этом вопросе отстаёт от Киргизской ССР всего на полшага. А так, тоже махровый феодализм, с назначенными вассалами.
06.10.2020, 09:29
Гость: Оттудова

Россия на шармачка успела и проголосовать, и с выборами)).
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации