В Киргизии милиция разгоняет протестующих против фальсификации на выборах

20:58

Митингующие на площади поют гимн Кыргызстана. Стоп-кадр из видео

В центре Бишкека милиция разгоняет сторонников оппозиционных партий, не согласных с предварительными результатами выборов в парламент Киргизии.

Для разгона митингующих применяются водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сотрудники правоохранительных органов экипированы щитами и дубинками, сообщает "Интерфакс".

Ранее МВД Киргизии призвало митингующих к порядку и потребовало разойтись. Вместо этого собравшиеся перекрыли ближайшие улицы и начали штурмовать здание парламента, где также расположен офис президента страны. Несколько десятков митингующих сломали ворота и попытались пройти на территорию, где выстроилась охрана. Были слышны выстрелы.

Несмотря на вечернее время, митингующие не расходятся, их число продолжает расти. По оценке очевидцев, среди митингующих насчитывается более 5 тыс. человек. Активисты скандируют "Жээнбеков, кетсин" ("Жээнбеков (президент Киргизии), уходи" - ред.), пытаются перекрыть ближайшие улицы.

По словам организаторов, в акции протеста принимают участие представители и сторонники 11 политический партий из 16, участвовавших накануне в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием отмены итогов голосования.

По предварительным данным на 20:00, после ручного подсчета итогов голосования, партия "Биримдик", в которой состоит брат действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, набрала 25,98%.

Партия "Мекеним Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан") набирает 24,56%. По сообщениям местных СМИ, партия "Мекеним Кыргызстан" финансируется бывшим замглавы Государственной таможенной службы Киргизии Раимбеком Матраимовым, имя которого связывают с операциями по отмыванию и выводу денег из республики и контрабанде товаров через Ошскую область.

Партия "Кыргызстан" набирает 8,96%, "Бутун Кыргызстан" - 7,62%, "Мекенчил" - 7,26%. Остальные партии не смогли преодолеть семипроцентный барьер.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент страны, в которых приняли участие 16 политических партий. Явка избирателей составила 56,5%. Окончательные итоги выборов планируется объявить в течение 20 дней после завершения автоматического подсчета голосов.

После объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса.

Представители оппозиционных партий вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.