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Асад рассказал об участии сирийских боевиков в Нагорном Карабахе

10:57 6.10.2020
Башар Асад. Фото с сайта wikimedia.org

Башар Асад обвинил Реджепа Тайипа Эрдогана в разжигании конфликта в Нагорном Карабахе и заявил, что он поддерживает террористов в Ливии.

«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», - заявил президент Сирии в интервью РИА Новости.

По словам Асада, Эрдоган перебросил в Нагорный Карабах сирийских боевиков и они участвуют в военном конфликте. Он также отметил, что Дамаск может это подтвердить.

Напомним, в начале октября сообщалось о том, что поддерживаемые Турцией сирийские наемники готовятся к переброске в Нагорный Карабах. Добровольцы из протурецкой «Сирийской национальной армии» собирались у границы Турции и Сирии в ожидании транспортировки.

Темы: Сирия, Турция, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 15:45
Гость: фёдор

Скажи спасибо российскому президенту. .Ещё 5 лет назад надо было думать.
06.10.2020, 15:37
Гость: будет тебе зона как два на раз

А фигами ты не пробовал крестится?
06.10.2020, 15:09
Гость: Сюрьприз!

Сегодня в Бакинском аэропорту приземлился большоооой самолет с военными лётчиками из Белорусии!!!! Лукашенко предатель ОДКБ!
06.10.2020, 14:21
Гость: А этому Эрдогану давно пора глаз на ..... натянуть,

может быть тогда он взглянет на мир по иному.
06.10.2020, 14:05
Гость: Иван Иваныч

Ну это, положим, очевидно. И за отрубателями голов в Сирии и за разжиганием конфликта в Карабахе стоит Турция. Разумеется в связке с другими странами запада. Нашим давно надо объявить постсоветское пространство зоной жизненных интересов России.
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