Асад рассказал об участии сирийских боевиков в Нагорном Карабахе

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Башар Асад обвинил Реджепа Тайипа Эрдогана в разжигании конфликта в Нагорном Карабахе и заявил, что он поддерживает террористов в Ливии.

«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», - заявил президент Сирии в интервью РИА Новости.

По словам Асада, Эрдоган перебросил в Нагорный Карабах сирийских боевиков и они участвуют в военном конфликте. Он также отметил, что Дамаск может это подтвердить.

Напомним, в начале октября сообщалось о том, что поддерживаемые Турцией сирийские наемники готовятся к переброске в Нагорный Карабах. Добровольцы из протурецкой «Сирийской национальной армии» собирались у границы Турции и Сирии в ожидании транспортировки.