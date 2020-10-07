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В Индонезии начались протесты из-за нового трудового законодательства

20:06 7.10.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Тысячи рабочих и студентов в Индонезии вышли на акции протеста против нового трудового законодательства.

Акции прошли в Джакарте, Тангеранге, Бандунге, Бекаси и других крупных городах страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

Сообщается, что на между митингующими и полицейскими уже произошло несколько столкновений. Участники акций бросали в полицию камни и поджигали шины. В результате правоохранительными органами были использованы слезоточивый газ и водометы.

По информации СМИ, уже задержано порядка 400 протестующих.

Напомним, недавно в парламент Индонезии одобрил закон, который должен радикально изменить трудовую систему. В частности, закон предусматривает введение мер, которые, по мнению властей, должны привлечь иностранных инвесторов в местную экономику, но ряд положений вызвал протест у местных жителей. Например, законом предусмотрено сокращение выплат при увольнении, а также он вводит новые правила по привлечению внештатных работников и упрощает проведение проверок по влиянию различных проектов на окружающую среду.

Темы: Индонезия, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 21:49
Гость: Везде

народ отстаивает свои права и интересы.
Кроме нашей страны.
Все молчат в тряпочку.
Почему?
Об них рукамиводители уже практически ноги вытирают, а они молчат.
07.10.2020, 21:40
Гость: кадет

Молодцы индонезийские националисты. Умеете отставивать свои интересы. Российским карманным профоюзам Кремля и кремлевским космополитам есть чему поучиться.
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