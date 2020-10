В Индонезии начались протесты из-за нового трудового законодательства

Тысячи рабочих и студентов в Индонезии вышли на акции протеста против нового трудового законодательства.

Акции прошли в Джакарте, Тангеранге, Бандунге, Бекаси и других крупных городах страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

Сообщается, что на между митингующими и полицейскими уже произошло несколько столкновений. Участники акций бросали в полицию камни и поджигали шины. В результате правоохранительными органами были использованы слезоточивый газ и водометы.

По информации СМИ, уже задержано порядка 400 протестующих.

Напомним, недавно в парламент Индонезии одобрил закон, который должен радикально изменить трудовую систему. В частности, закон предусматривает введение мер, которые, по мнению властей, должны привлечь иностранных инвесторов в местную экономику, но ряд положений вызвал протест у местных жителей. Например, законом предусмотрено сокращение выплат при увольнении, а также он вводит новые правила по привлечению внештатных работников и упрощает проведение проверок по влиянию различных проектов на окружающую среду.

Hundreds held in Indonesia as tempers flare on second day of protests https://t.co/GNPVS9giQF pic.twitter.com/1Wkh4OnGxk

— Reuters (@Reuters) October 7, 2020