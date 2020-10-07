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Баку обвинил Ереван в ракетном обстреле идущего в Турцию нефтепровода

07:39 7.10.2020
Фото с сайта Bakuinform.az

Вооруженные силы (ВС) Армении предприняли попытку обстрелять с помощью ракет нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, пишет РБК со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Азербайджана. 

В заявлении сообщается, что ракетные удары по "крупнейшему стратегическому проекту в регионе, играющему важную роль в энергетической безопасности Европы" были нанесены вечером 6 октября. Все они были отражены действиями азербайджанских военных. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия. 

Власти Армении опровергли данное заявление, назвав его "наглой ложью". "Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Арцаху, будут уничтожены", - заявили в Ереване. 

Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан служит для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. По нему прокачивается нефть с блока месторождений Азери — Чираг — Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской, казахстанской и российской нефти.

Владельцем нефтепровода является международный консорциум BTC Co. 

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт.

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 14:58
Гость: Старый

Нашли мне авторитет - "гаагу". Самозванцы.
07.10.2020, 14:58
Гость: Старый

Сначала они орлы, а стоит ударить по карману, так в обиженного хряка превращаются.
07.10.2020, 14:17
Гость: Вальтер-Штурман

Вы не глубоко вскопали" проблему,а лишь "ковырнули" ее, не вникнув в ее суть.
1.Вы,используя азербайджанские источники,причислили министра обороны РА Тонояна к "ярым сторонникам НАТО"? Почитали бы его биографию, деятельность в правительстве РА за 15 лет.
2.Пашинян после прихода к власти при поддержке Запада,о чем ранее писал, сделал очень много непростительных ошибок,в т.ч. недружественных в отношении РФ.Но он и Тоноян прекрасно знают,что Россия сегодня и в будущем единственный гарант безопасности РА.А вы несете ахинею о их стремлении в НАТО,хотя РА член ОДКБ,ЕАЗС. В оппозии можно нести тупость,но во власти...
3.Вы ссылаетесь на антироссийскую истерию,не указав факты.Если вы имеете ввиду закрытие двую российских телеканадов,то они в конце года будут восстановлены.Может,несколько русофобских плакатов соросят на минимитингах или выступление Навального по ТВ РА?Но это была попытка использовать Навального против М.Симоньян за ее открытое письмо против тупости Пашиняна. Называть это истерией,т.е.бешенством,не верно.
4.Да,в Иране свыше 15 млн. азеров.Но они даже в период первой карабахской войны в 1990-94 гг. ни разу не поддержали Азербайджан,за прошедшие 26 лет акций протеста против Армении и иранских армян не проводили.Больше того, Иран готов поддержать Армению,видя рост пантюркизма в Азербайджане,и уже перебросил к границе Азербайджана дивизию.
5.Иран против преследования шиитов в АР и навязываение официальным Баку суннизма азерам.У Ирана интересы в регионе не антироссийские.
07.10.2020, 14:03
Гость: Иван Иваныч

Не верю. Армяне не террористы, и воюют они за собственное выживание, и портить себе имидж тем, что могут лишиться мировой поддержки не станут. Скорее всего это Азеры"создают образ".
07.10.2020, 13:41
Гость: Юляша

Это хорошо.По ихнему нефтепроводу - меткий ОГОНЬ !
Все комментарии (16)
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