Баку обвинил Ереван в ракетном обстреле идущего в Турцию нефтепровода

07:39

Вооруженные силы (ВС) Армении предприняли попытку обстрелять с помощью ракет нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, пишет РБК со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Азербайджана.

В заявлении сообщается, что ракетные удары по "крупнейшему стратегическому проекту в регионе, играющему важную роль в энергетической безопасности Европы" были нанесены вечером 6 октября. Все они были отражены действиями азербайджанских военных. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

Власти Армении опровергли данное заявление, назвав его "наглой ложью". "Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Арцаху, будут уничтожены", - заявили в Ереване.

Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан служит для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. По нему прокачивается нефть с блока месторождений Азери — Чираг — Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской, казахстанской и российской нефти.

Владельцем нефтепровода является международный консорциум BTC Co.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт.