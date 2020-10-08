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Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк

16:24 8.10.2020

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе. Награда 2020 года досталась американской поэтессе Луизе Глюк.

Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, Глюк награждена за "безошибочный поэтический голос, который простой красотой делает индивидуальный опыт универсальным".

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, живет в Кембридже (штат Массачусетс). Она является профессором английского языка в Йельском университете.

Глюк дебютировала в литературе в 1968 году со стихотворением "Первенец" и вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. В 1993 году получила Пулитцеровскую премию. Глюк опубликовала 12 сборников стихотворений и несколько сборников эссе на стихотворения. Основной темой ее стихов являются детство, семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сестрами.

Одни из самых известных ее сборников стихотворений –"Дикий ирис" (1992), "Аверно" (автор интерпретирует миф о похищении Персефоны Аидом, 2006).

Темы: Литература в мире, Нобелевская премия и ее лауреаты, Премии в области литературы
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 23:47
Гость: massachusets

Завидуйте молча тихо плача в уголке,у Америки уже 4я премия в этом году.
08.10.2020, 22:39
Гость: )))

С такой фамилией о мухоморах бы писать,а у неё всё дееетство,годитеели,дгузьяааа, таки
08.10.2020, 22:05
Гость: Юляша

При чем тут литература.Алексиевич вот тоже не за литературу подачку дали.
А Кузнецов - знаменитый и геройский наш разведчик,много насоливший фашистам.Надо бы знать !
Вот кто действительно достоин Наивысшей Премии,а не какие-то решительно никому не ведомые старушенции.
08.10.2020, 21:21
Гость: Феликс

Вы имеете в виду Анатолия Кузнецова?
08.10.2020, 19:52
Гость: хмурому

а кто такой Кузнецов и чем он так прославился в литературе
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