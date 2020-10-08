Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк

16:24

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе. Награда 2020 года досталась американской поэтессе Луизе Глюк.

Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, Глюк награждена за "безошибочный поэтический голос, который простой красотой делает индивидуальный опыт универсальным".

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, живет в Кембридже (штат Массачусетс). Она является профессором английского языка в Йельском университете.

Глюк дебютировала в литературе в 1968 году со стихотворением "Первенец" и вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. В 1993 году получила Пулитцеровскую премию. Глюк опубликовала 12 сборников стихотворений и несколько сборников эссе на стихотворения. Основной темой ее стихов являются детство, семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сестрами.

Одни из самых известных ее сборников стихотворений –"Дикий ирис" (1992), "Аверно" (автор интерпретирует миф о похищении Персефоны Аидом, 2006).