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Лукашенко рассказал о спасении жизни Тихановской

18:23 9.10.2020
Фото с сайта president.gov.by
Фото с сайта president.gov.by

Лидеру оппозиции Светлане Тихановской удалось выжить благодаря усилиям президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал сам белорусский лидер, который утверждает, что помог ей уехать в Литву.

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас»,— цитирует его БелТА.

По словам Лукашенко, неизвестные лица готовили нападение на штаб оппозиции. Поэтому президент поручил правоохранительным органам взять его под контроль. Как пояснил глава государства, «замысел был — поджечь штаб и обвинить власть».

Через день, рассказывает Лукашенко, оппозиционерка попросилась на прием к главе МВД. «В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям»,— утверждает президент.

Лукашенко также добавил, что у Тихановской не было никаких средств, поэтому он распорядился дать ей 15 тысяч долларов из бюджета. Она якобы поблагодарила его и «плакала на шее».

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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10.10.2020, 00:41
Гость: Батька, держись подольше

Не сможет женщина в Беларуси стать президентом. Не дадут. На Украине не дали, и здесь не дадут. Не стал бы тогда вместо Ю.Тимошенко президентом Янукович - не было бы войны. Но войны желали, а Пороха готовили в президенты Украины 10 лет - года с 2005. Тихановскую как и Юлечку тоже используют и выбросят как тряпку (по-моему Светочка послабей будет). И начнут грабить страну.
10.10.2020, 00:11
Гость: кульма пк

))) лукаш спас кого-то????
не смешите мои тапочки. просто ему позвонили "коллеги" с запада, сказали тихановскую не трогать и он не тронул. а сочинять можно что угодно.
вы не заметили, это просто копипаста с другого рассказа о другом спасенном. ))
09.10.2020, 23:15
Гость: Влад 33

Зацепило видно многих у нас на форуме, что опять многие не хотят и верить?)).. Ладно, Бог вам судья, но если бы вы были и рядом, в тот самый «исторический» момент, то наверняка такую же Чушь несли бы как сегодня на форуме, так как вам бы очень не хотелось «развенчания» вашего «кумира»..!((..
Молодец Лукашенко, хвалю, и надеюсь, что многие вопросы отпадут сами собой!))
Всем Удачи и не болеть!
09.10.2020, 23:10
Гость: Краткая справка.

О какой вообще экономике речь? Если сравнивать с чем то Беларусь, то с Потемкинской деревней. Все держится чисто на поддержке РФ (по подсчётам в среднем вливаний 11 млрд. долларов в год). Руководство РФ прекрасно понимает сущность Лукашенко, просто поддержка этого режима дешевле, чем обустраивать внешнюю границу в Смоленской области, тут же рядом и Москва. Его просто Терпят, перестраховываются, хоть и прекрасно понимают белорусов.А в перспективе,если с чем и сравнивать,то
правление этого человека,( так и не научившегося даже разговаривать правильно ни на каком языке)-это тупик-мина "замедленного действия".
09.10.2020, 23:04
Гость: Про

беременные скуденты?
передасты,что-ли ?эти да,эти всем недовольны,не дает батька в бабских труселях разгуливать :)
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