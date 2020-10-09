Лукашенко рассказал о спасении жизни Тихановской

18:23

Лидеру оппозиции Светлане Тихановской удалось выжить благодаря усилиям президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал сам белорусский лидер, который утверждает, что помог ей уехать в Литву.

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас»,— цитирует его БелТА.

По словам Лукашенко, неизвестные лица готовили нападение на штаб оппозиции. Поэтому президент поручил правоохранительным органам взять его под контроль. Как пояснил глава государства, «замысел был — поджечь штаб и обвинить власть».

Через день, рассказывает Лукашенко, оппозиционерка попросилась на прием к главе МВД. «В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям»,— утверждает президент.

Лукашенко также добавил, что у Тихановской не было никаких средств, поэтому он распорядился дать ей 15 тысяч долларов из бюджета. Она якобы поблагодарила его и «плакала на шее».