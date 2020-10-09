]]>
]]>
Главная В мире Новости

Армения и Азербайджан приняли предложение Путина о переговорах по Карабаху

10:55 9.10.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Армения и Азербайджан приняли предложение Москвы о проведении консультаций по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, Баку и Ереван подтвердили готовность отправить своих представителей в Москву. 

"Идет активная подготовка", - сказала Захарова.

Накануне, 8 октября, в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Ситуация осложняется еще и тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

Темы: Россия, Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.10.2020, 17:58
Гость: Политики

наконец поняли, что без штурмана никогда не разобраться.
09.10.2020, 17:55
Гость: Про Париж и Лондон.

Это здорово. Лучшая шутка дня! Задорнов бы позавидовал.
09.10.2020, 17:51
Гость: Все правильно

Америке кирдык.
09.10.2020, 14:42
Гость: Контрразведчик

Чу...ны, особенно чу...нки, задолбали. Надо закрывать кордоны и всё будет хорошо.
09.10.2020, 14:38
Гость: Питон

Кончно согласились на заманчивые предложения кремля, получить с кремлевских лохов деньги милиарда по три в очередной раз и потратить их на войну и на закупку оружия обещая мир и продолжить бойню.
Все комментарии (16)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации