Армения и Азербайджан приняли предложение Путина о переговорах по Карабаху
Армения и Азербайджан приняли предложение Москвы о проведении консультаций по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, Баку и Ереван подтвердили готовность отправить своих представителей в Москву.
"Идет активная подготовка", - сказала Захарова.
Накануне, 8 октября, в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация осложняется еще и тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.