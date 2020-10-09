Армения и Азербайджан приняли предложение Путина о переговорах по Карабаху

10:55

Армения и Азербайджан приняли предложение Москвы о проведении консультаций по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, Баку и Ереван подтвердили готовность отправить своих представителей в Москву.

"Идет активная подготовка", - сказала Захарова.

Накануне, 8 октября, в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Ситуация осложняется еще и тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.