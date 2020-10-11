]]>
]]>
Главная В мире Новости

Степанакерт обстреляли, несмотря на действующий режим прекращения огня

12:41 11.10.2020
Фото: azerbaijan_mod / twitter

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики город Степанакерт снова был обстрелян, хотя днем 10 октября был объявлен режим прекращения огня, сообщает ТАСС.

За час по Степанакерту было выпущено порядка 7-8 снарядов. В городе включили сирену воздушной тревоги.

Как заявил  в воскресенье президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, второй день Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах.

Так, Азербайджан сообщил о погибших при обстреле Арменией города Гянджи. Пять человек погибли, 28 получили ранения в результате попадания ракеты в жилое здание в Гяндже - втором по численности населения городе Азербайджана, сообщает прокуратура республики.

В результате состоявшихся в пятницу в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.10.2020, 17:25
Гость: Пилот

Россию втянуть в военный конфликт в Карабахе очень просто для этого достатаочно обстрелять российскую базу в Армении и такая провокация готовиться.
11.10.2020, 17:04
Гость: Армения и Азербайджан войдут в состав будущего

Евразийского Союза и между армянами и азербайджанцами будет мир как в Советском Союзе....

Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах, мы увидим, как всё зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую…
11.10.2020, 16:55
Гость: На фото куча дров

А 30 лет назад обещали армянский Рай.
11.10.2020, 16:35
Гость: Товарищ Сухов

У тебя еще какое-то "свое мнение" есть? -
удивительно: имени нет, а мнение есть!
11.10.2020, 16:18
Гость: Москва

А чего только Баку? Еревань тоже неплохо бы.
Все комментарии (12)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации