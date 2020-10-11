Степанакерт обстреляли, несмотря на действующий режим прекращения огня

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Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики город Степанакерт снова был обстрелян, хотя днем 10 октября был объявлен режим прекращения огня, сообщает ТАСС.

За час по Степанакерту было выпущено порядка 7-8 снарядов. В городе включили сирену воздушной тревоги.

Как заявил в воскресенье президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, второй день Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах.

Так, Азербайджан сообщил о погибших при обстреле Арменией города Гянджи. Пять человек погибли, 28 получили ранения в результате попадания ракеты в жилое здание в Гяндже - втором по численности населения городе Азербайджана, сообщает прокуратура республики.

В результате состоявшихся в пятницу в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.