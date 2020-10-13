Основатель брендов «Довгань» и «Красная линия» задержан в США

09:15 13.10.2020

Американские власти задержали российского бизнесмена, основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия», Германа Лиллевяли.

Как пишет РБК, предприниматель был арестован более месяца назад. В США он приехал по паспорту Эстонии, что давало ему возможность оставаться в стране на срок до 90 дней.

При проверке обнаружилось, что Россия по линии Интерпола объявила Лиллевяли в международный розыск. В свою очередь, суд в США постановил взыскать с него более 32 млн долларов в пользу инвесторов.

В России бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия он, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Среди инвесторов компании GL Financial были кинорежиссер Никита Михалков, топ-менеджеры «Русала», Novartis AG и Levis Strauss & Co.

Отмечается, что клиентам холдинга предлагали вложиться в акции компаний Apple или Nike, но на самом деле присваивали деньги; суммарный ущерб может составлять до 9 млрд рублей.