Франция своими «осколками» не разбрасывается

21:51 14.10.2020

В отличие от СССР, отпустившего 14 республик, колониальные державы всеми силами держатся за «свои» земли

Каледония – не периферия



Состоявшийся на днях очередной (после 2018 года) референдум по статусу тихоокеанской Новой Каледонии (почти 20 тыс. кв. км), заморской территории Франции, снова завершился победой сторонников сохранения архипелага в составе Франции. За это проголосовали, по окончательным данным, 55% участников референдума.

Результат примечателен уже потому, что свыше 60% населения в этой части Франции — «текущие» французы-переселенцы и кальдоши, потомки прежних французских поселенцев. Поселенцы стали прибывать на архипелаг еще со второй половины XIX века, поскольку Франция стала официальным обладателем Новой Каледонии с 1853 года.

Характерно, что другим весьма многочисленным осколкам Французской колониальной империи, заморским департаментам и территориям, референдумы ни к чему. Прежде всего потому, что Франция в середине XX века предпочла включить в свой состав почти все оставшиеся французские территории за рубежом и всё их население.

И проделано это было с соответствующими финансовыми и социальными гарантиями и дотациями, как в европейской Франции. В результате уровню экономического развития и уровню жизни в этих территориях издавна завидуют соседние независимые страны. Настолько же независимые, насколько и слаборазвитые по сей день.

Заметим, Новая Каледония — это почти 25% общемировых запасов никеля, около 20% кобальта, до 15% медной руды. Плюс еще немалые запасы марганцевой, хромовой руд, висмута, графита, а также красного дерева, ряда других пород тропической древесины. Потому очевидна и экономическая значимость архипелага для Франции.

Референдумы же там обусловлены инициативами радикальных групп местных меланезийцев (канаков), «первых» коренных жителей. Но в Париже уверены, что высокие социально-экономические параметры и в этом регионе не оставляют шансов адептам его независимости. Потому власти и проводят периодические референдумы, будучи уверенными в их профранцузском результате.

Стратегия с географией



А все территории зарубежной Франции, как отметил Э. Макрон в заявлении по итогам новокаледонского референдума, — «символы стратегической роли Франции как великой державы, присутствие которой охватывает почти все регионы мира». Что проистекает уже из географии тех же территорий.

Характерно и то, что в конце XX и начале XXI века Париж лишился только «французской территории афаров и исса» на Африканском Роге в 1977 г. С июля 1978 г. это Республика Джибути, бывшее Французское Сомали. Но здесь и поныне сохраняются базы французских ВВС и ВМС.

Даже джибутийский франк фактически эмитируется французским казначейством. И привязан по курсу не только к евро, но и к франку заморских территорий и департаментов Парижа. Франция предпочитает, по понятным причинам, эмитировать свои исторические деньги для этих территорий, как и для почти всех её африканских экс-колоний, а не вовлекать их в транснациональную еврозону.

Словом, границы Франции поныне расположены во многих регионах мира, что, естественно, раздражает англосаксонские державы. Тому подтверждение — неоднократные сообщения СМИ Франции и её зарубежных территорий о поддержке США, Австралией, Новой Зеландией сепаратистских группировок на этих территориях.

Однако параллельно с этим регулярно сообщается также, что Канада не участвует в такого рода «мероприятиях». Ибо в Оттаве по-прежнему опасаются отделения франкоязычного Квебека, а это почти 25% канадской территории, до 25% численности её населения и треть общеканадского ВВП.

И там тоже немало группировок, выступающих за отделение от Канады. А географический стимул этого в том, что невдалеке от Квебека расположены принадлежащие Франции с начала XVIII века острова Сен-Пьер и Микелон. Их неспроста именуют французским Гибралтаром в Западном полушарии.

Примечательный штрих: вскоре после капитуляции Франции перед Германией эти острова в конце 1941-го планировал захватить американо-канадский десант. Против выступили не только генерал Шарль де Голль, но и маршал Петэн (глава вишистской Франции). Причем и де Голль, и Петэн были поддержаны в этом вопросе руководством СССР.

Кто значится в «колониальном» реестре

В известный реестр несамоуправляемых территорий, который ведётся в ООН, постоянно включаются наиболее крупные французские территории именно на Тихом океане: Французская Полинезия и Новая Каледония (с отсутствием в том реестре небольших французских островов Уоллис-Футтуна и Клиппертон).

Хотя нет в этом реестре даже французской Гвианы площадью в 95 тыс. кв. км (Южная Америка), крупнейшего зарубежного региона Франции с весомыми ресурсами золота, урана, бокситов, марганца, тропической древесины. Нет в том же реестре и многочисленных французских островов на юго-западе и в приантарктическом районе Индийского океана, в Карибском бассейне, тех же островов Сен-Пьер и Микелон.

Поэтому основные здешние территории Парижа ежегодно вносятся, с подачи Вашингтона и Канберры, в ооновский реестр несамоуправляемых, то есть колониальных территорий. А так как как это французские колонии, Францию поныне не допускают в Азиатско-Тихоокеанское сообщество (АТЭС).

Зато наличие в том же перечне колоний США, островов Гуам и Восточного Самоа, отнюдь не отстраняет США от АТЭС. Но Париж берёт, похоже, «реванш» почти на половине акватории Индийского океана, где тоже немало французских территорий.

А именно: с 1984 г. там существует инициированная Францией интеграционная Комиссия по Индийскому океану (КИО). В её состав входят 4 административных островных территории Парижа на юго-западе океана (наиболее крупные: Майотта и Реюньон), экс-французских Мадагаскара, Республики Коморских островов, а также экс-британских Маврикия и Сейшельских островов.

В ходе конференции КИО в г. Сен-Дени (французский о. Реюньон) в конце октября 2019 г. Эммануэль Макрон заявил, что эта структура «будет расширять свой состав, будет и впредь стимулировать интеграционные процессы в бассейне Индийского океана. Что всецело поддерживается Францией, присутствие которой незыблемо и в этом бассейне».

По имеющейся информации, в КИО планируют вскоре вступить здешняя приантарктическая Французская Южная территория со столицей в Порт-Франсуа на о. Кергелен (также в составе менее крупные острова Сент-Поль, Новый Амстердам, Круазо), профранцузское Джибути, Эритрея, ЮАР, Республика Южный Судан, экс-британский Свазиленд.

Словом, колониальные осколки Парижа, интегрированные в состав Франции, — экономическая и особенно военно-политическая гарантия её непроамериканской великодержавности.

* Используя опыт Парижа, Испания включила в свой состав шесть прибрежных районов бывшего колониального Испанского Марокко, Португалия — свою бывшую колонию острова Селваженш (в 160 км севернее испанских Канарских островов), Великобритания — четыре района на юге Кипра.

Автор - Алексей Чичкин

Использованы изображения: geosfera.org, traveler-forward.com