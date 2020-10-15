В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко

Александр Лукашенко

Сотрудники немецкой компании Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает издание "Наша Нива".

По данным СМИ,  Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA, который используется для перелетов президента Белоруссии, приземлился в аэропорту Гамбурга. Сразу после этого профсоюз распространил заявление о том, что самолет принадлежит "тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".

В листовке профсоюза компании говорится, что активисты Lufthansa Technik не забывают "традицию международной солидарности", а потому они стоят "бок о бок с белорусскими рабочими".

В листовке также содержались требования об отставке Лукашенко, проведения демократических выборов, освобождения политзаключенных. 

Рабочие Lufthansa Technik напомнили о похожей ситуации, которая произошла 31 год назад. Тогда рабочие отказались обслуживать лайнер президента Румынии Николае Чаушеску, который "подавлял протесты рабочих".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2020, 20:18
    Гость: Макар

    Ага! Прямо вот так самые что ни на есть рабочие взяли и сказали- "Нет! Не будем мы обслуживать...!"

  2. 15.10.2020, 20:17
    Гость: Влад

    Извините дорогой, не с народом, а с террористами. Откровенно все это надоело, пора Беларуси отозвать послов и послать весь этот ЕС на все три буквы. Если Беларусь выстоит еще пару месяцев от ЕС и США ничего не останется.

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