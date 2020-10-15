В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко
Сотрудники немецкой компании Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает издание "Наша Нива".
По данным СМИ, Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA, который используется для перелетов президента Белоруссии, приземлился в аэропорту Гамбурга. Сразу после этого профсоюз распространил заявление о том, что самолет принадлежит "тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".
В листовке профсоюза компании говорится, что активисты Lufthansa Technik не забывают "традицию международной солидарности", а потому они стоят "бок о бок с белорусскими рабочими".
В листовке также содержались требования об отставке Лукашенко, проведения демократических выборов, освобождения политзаключенных.
Рабочие Lufthansa Technik напомнили о похожей ситуации, которая произошла 31 год назад. Тогда рабочие отказались обслуживать лайнер президента Румынии Николае Чаушеску, который "подавлял протесты рабочих".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ага! Прямо вот так самые что ни на есть рабочие взяли и сказали- "Нет! Не будем мы обслуживать...!"
Извините дорогой, не с народом, а с террористами. Откровенно все это надоело, пора Беларуси отозвать послов и послать весь этот ЕС на все три буквы. Если Беларусь выстоит еще пару месяцев от ЕС и США ничего не останется.
"с народом Беларуси?" xa-xa-xa народ Беларуссии на работе а нe на демонстрации
Данке,камерад ,я в Германии ЖИВУ :))
Немцы до сих пор в обиде на белорусских партизан.