В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко

12:14 15.10.2020

Сотрудники немецкой компании Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает издание "Наша Нива".

По данным СМИ, Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA, который используется для перелетов президента Белоруссии, приземлился в аэропорту Гамбурга. Сразу после этого профсоюз распространил заявление о том, что самолет принадлежит "тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".

В листовке профсоюза компании говорится, что активисты Lufthansa Technik не забывают "традицию международной солидарности", а потому они стоят "бок о бок с белорусскими рабочими".

В листовке также содержались требования об отставке Лукашенко, проведения демократических выборов, освобождения политзаключенных.

Рабочие Lufthansa Technik напомнили о похожей ситуации, которая произошла 31 год назад. Тогда рабочие отказались обслуживать лайнер президента Румынии Николае Чаушеску, который "подавлял протесты рабочих".