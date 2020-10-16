СМИ ЦАР: Обороноспособность республики укрепляется благодаря помощи РФ

23:27 16.10.2020

Российские машины БРДМ-2 примут на вооружение ВС ЦАР (FACA).

Вчера в Банги прибыла партия из 20 бронированных разведывательных машин. Колонна российских БРДМ-2 проехала по улицам города. Наблюдавшие парад местные жители радостно приветствовали подаренную Россией технику.

Бронированная разведывательно-дозорная машина была разработана советскими конструкторами еще в 60-х годах прошлого века. Несмотря на это, БРДМ-2 до сих пор состоит на вооружении армий многий стран и успешно выполняет боевые задачи в разных частях мира. К тому же вооруженным силам ЦАР не нужно бороться с противником, снаряженным по последнему слову техники.

БРДМ-2 подходит для центральноафриканской местности как нельзя лучше. Машины просты и недороги в обслуживании. При этом у них высокая проходимость за счет выдвижных колес. Российская бронетехника способна преодолевать любые препятствия и даже передвигаться по воде.

Броневая защита БРДМ-2 состоит из стальных листов толщиной до 10 мм. Броня обеспечивает защиту от винтовочных и автоматных пуль, а также осколков гранат и снарядов.

Журналисты из ЦАР сравнили подаренные бронемашины с крокодилами. По их словам, зеленая расцветка позволит машинам слиться с африканской природой.

Военнослужащие FACA поблагодарили Россию за возможность нести службу на таких маневренных и надежных машинах.

