СМИ ЦАР: Обороноспособность республики укрепляется благодаря помощи РФ

Российские машины БРДМ-2 примут на вооружение ВС ЦАР (FACA).

Вчера в Банги прибыла партия из 20 бронированных разведывательных машин. Колонна российских БРДМ-2 проехала по улицам города. Наблюдавшие парад местные жители радостно приветствовали подаренную Россией технику.

Бронированная разведывательно-дозорная машина была разработана советскими конструкторами еще в 60-х годах прошлого века. Несмотря на это, БРДМ-2 до сих пор состоит на вооружении армий многий стран и успешно выполняет боевые задачи в разных частях мира. К тому же вооруженным силам ЦАР не нужно бороться с противником, снаряженным по последнему слову техники.

БРДМ-2 подходит для центральноафриканской местности как нельзя лучше. Машины просты и недороги в обслуживании. При этом у них высокая проходимость за счет выдвижных колес. Российская бронетехника способна преодолевать любые препятствия и даже передвигаться по воде.

Броневая защита БРДМ-2 состоит из стальных листов толщиной до 10 мм. Броня обеспечивает защиту от винтовочных и автоматных пуль, а также осколков гранат и снарядов.

Журналисты из ЦАР сравнили подаренные бронемашины с крокодилами. По их словам, зеленая расцветка позволит машинам слиться с африканской природой.

Военнослужащие FACA поблагодарили Россию за возможность нести службу на таких маневренных и надежных машинах.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2020, 04:58
    Гость: Ссссс!!!!!!!! Воту

    На что ты намекаешь? Уж ни на то ли, что единомышленник ты мой? Ведь увеличить ты размер владений этого царька, не знаю там, раз в сто или тысячу (лень сравнивать площади наших стран), и он с успехом станет претендовать на роль мирового гегемона. При этом, усилив армию и создав личную гвардию разгромит вооруженную оппозицию, сидящую в джунглях предгорий хребта на южной границе, после чего начнет создавать свой ГУЛАГ.

  2. 17.10.2020, 00:36
    Гость: ЦАР — государство, не имеющее выхода к морю

    CNN в своем расследовании сообщает, что "российский олигарх Евгений Пригожин финансирует захват Россией Центральноафриканской Республики". Здесь компания Пригожина получает щедрые льготы на добычу алмазов и золота. В стране штаб-квартира "группы Вагнера" находится на месте полуразрушенного бывшего президентского дворца в городе Беренго, который находится в двух часах езды от столицы Банги.

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