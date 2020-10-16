СМИ ЦАР: Обороноспособность республики укрепляется благодаря помощи РФ
Российские машины БРДМ-2 примут на вооружение ВС ЦАР (FACA).
Вчера в Банги прибыла партия из 20 бронированных разведывательных машин. Колонна российских БРДМ-2 проехала по улицам города. Наблюдавшие парад местные жители радостно приветствовали подаренную Россией технику.
Бронированная разведывательно-дозорная машина была разработана советскими конструкторами еще в 60-х годах прошлого века. Несмотря на это, БРДМ-2 до сих пор состоит на вооружении армий многий стран и успешно выполняет боевые задачи в разных частях мира. К тому же вооруженным силам ЦАР не нужно бороться с противником, снаряженным по последнему слову техники.
БРДМ-2 подходит для центральноафриканской местности как нельзя лучше. Машины просты и недороги в обслуживании. При этом у них высокая проходимость за счет выдвижных колес. Российская бронетехника способна преодолевать любые препятствия и даже передвигаться по воде.
Броневая защита БРДМ-2 состоит из стальных листов толщиной до 10 мм. Броня обеспечивает защиту от винтовочных и автоматных пуль, а также осколков гранат и снарядов.
Журналисты из ЦАР сравнили подаренные бронемашины с крокодилами. По их словам, зеленая расцветка позволит машинам слиться с африканской природой.
Военнослужащие FACA поблагодарили Россию за возможность нести службу на таких маневренных и надежных машинах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На что ты намекаешь? Уж ни на то ли, что единомышленник ты мой? Ведь увеличить ты размер владений этого царька, не знаю там, раз в сто или тысячу (лень сравнивать площади наших стран), и он с успехом станет претендовать на роль мирового гегемона. При этом, усилив армию и создав личную гвардию разгромит вооруженную оппозицию, сидящую в джунглях предгорий хребта на южной границе, после чего начнет создавать свой ГУЛАГ.
CNN в своем расследовании сообщает, что "российский олигарх Евгений Пригожин финансирует захват Россией Центральноафриканской Республики". Здесь компания Пригожина получает щедрые льготы на добычу алмазов и золота. В стране штаб-квартира "группы Вагнера" находится на месте полуразрушенного бывшего президентского дворца в городе Беренго, который находится в двух часах езды от столицы Банги.
наши союзники - африканские царьки.