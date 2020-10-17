Эрдоган: Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма

12:52 17.10.2020

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами. Ведутся работы по строительству жилья для нашего родственного народа, а также реализуется проект строительства мечети в Киеве", - приводит слова президента Турции ТАСС.

В феврале этого года, комментируя слова Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. Он напомнил, что приглашение Эрдогану от президента РФ Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.