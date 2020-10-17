Эрдоган: Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами. Ведутся работы по строительству жилья для нашего родственного народа, а также реализуется проект строительства мечети в Киеве", - приводит слова президента Турции ТАСС.

В феврале этого года, комментируя слова Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. Он напомнил, что приглашение Эрдогану от президента РФ Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2020, 16:46
    Гость: Степан

    это Аргентина не признавала Фолкленды английскими и получила за это люлей в 1982 году

  2. 17.10.2020, 16:30
    Гость: Иван Иваныч

    Метко кем то подмечено: встретились две страны пр.... шие Крым России. И обменялись мнениями по поводу фантомных болей.

  5. 17.10.2020, 16:17
    Гость: stalker

    Тоже мне новость. Другое дело что сделала сама Турция, когда у ее "крымско-татарских братьев" были проблемы с оформлением земли и использованием собственного языка в благословенной Украине ? Еще в тот самый период, когда Крым входил в состав Украины. Да ничего. Так что забота Эрдогана об этих "братьях" носила и носит откровенно показушный характер.

Все комментарии (32)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации