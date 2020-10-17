Эрдоган: Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма
Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами. Ведутся работы по строительству жилья для нашего родственного народа, а также реализуется проект строительства мечети в Киеве", - приводит слова президента Турции ТАСС.
В феврале этого года, комментируя слова Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. Он напомнил, что приглашение Эрдогану от президента РФ Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это Аргентина не признавала Фолкленды английскими и получила за это люлей в 1982 году
Метко кем то подмечено: встретились две страны пр.... шие Крым России. И обменялись мнениями по поводу фантомных болей.
А зачем нам воевать за Крым? Крым и так наш.
Ну, так и Россия не признала республику Северного Кипра.
Тоже мне новость. Другое дело что сделала сама Турция, когда у ее "крымско-татарских братьев" были проблемы с оформлением земли и использованием собственного языка в благословенной Украине ? Еще в тот самый период, когда Крым входил в состав Украины. Да ничего. Так что забота Эрдогана об этих "братьях" носила и носит откровенно показушный характер.