В Минске милиция во время разгона марша открыла стрельбу резиновыми пулями

В ходе очередной акции протеста в белорусской столице милиционеры выстрелили резиновыми пулями в воздух.

«Милиционеры произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями из-за того, что демонстранты бросали в них камни», — сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

На акции в Минске участвуют десятки тысяч человек. Официальной оценки численности собравшихся пока нет. В центре белорусской столицы замечено значительное количество спецтехники, среди которой автозаки и водометы.

Силовики преградили дорогу участникам очередного марша. Усиленные кордоны выставлены в районе метро «Автозаводская».

Партизанский проспект, по которому движутся манифестанты, полностью перекрыт цепями ОМОНа и подразделениями Внутренних войск. 

На фоне протестов в Минске в очередной раз по требованию властей мобильные операторы снизили пропускную способность мобильного интернета.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.10.2020, 23:12
    Гость: SS

    Пора с улиц Минска жестка убрать польских националистов, которые неумело косят под белорусских. Эти красно-белые тряпки (сало) - их национальный знак. Закройте костелы, запретите финасирование из Польши. Совсем обнаглели пшеки, в отрытую пытаются устроить переворот в РБ - но как только получат жеткий отпор, то сразу в нору. Я бы на месте Батьки не церемонился. Водометы на полную мощность - надо смыть всю грязь с улиц Минска в канализацию.

  2. 18.10.2020, 23:05
    Гость: Змагар-вопросу

    Маска-я тебя знаю.После каждого воскресного марша в Белоруссии ты количество протестующих называешь в несколько сотен.Уймись лукашенковский лгун.

  4. 18.10.2020, 22:30
    Гость: Беларус

    Врачи из Витебска записали видеообращение, в котором потребовали рассказать правду о COVID-19, привлечь к ответственности сотрудников МВД, которые превысили свои полномочия, прекратить преследования по политическим мотивам:

  5. 18.10.2020, 22:28
    Гость: Рабинович

    Нет, конечно.
    Колю на такие мероприятия вообще лучше не пускать: в момент перебежит не на ту сторону. Детки, они такие...
    А сам Александр Григорьевич не дурак подставляться.

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