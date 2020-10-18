В Минске милиция во время разгона марша открыла стрельбу резиновыми пулями
В ходе очередной акции протеста в белорусской столице милиционеры выстрелили резиновыми пулями в воздух.
«Милиционеры произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями из-за того, что демонстранты бросали в них камни», — сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.
На акции в Минске участвуют десятки тысяч человек. Официальной оценки численности собравшихся пока нет. В центре белорусской столицы замечено значительное количество спецтехники, среди которой автозаки и водометы.
Силовики преградили дорогу участникам очередного марша. Усиленные кордоны выставлены в районе метро «Автозаводская».
Партизанский проспект, по которому движутся манифестанты, полностью перекрыт цепями ОМОНа и подразделениями Внутренних войск.
На фоне протестов в Минске в очередной раз по требованию властей мобильные операторы снизили пропускную способность мобильного интернета.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пора с улиц Минска жестка убрать польских националистов, которые неумело косят под белорусских. Эти красно-белые тряпки (сало) - их национальный знак. Закройте костелы, запретите финасирование из Польши. Совсем обнаглели пшеки, в отрытую пытаются устроить переворот в РБ - но как только получат жеткий отпор, то сразу в нору. Я бы на месте Батьки не церемонился. Водометы на полную мощность - надо смыть всю грязь с улиц Минска в канализацию.
Маска-я тебя знаю.После каждого воскресного марша в Белоруссии ты количество протестующих называешь в несколько сотен.Уймись лукашенковский лгун.
Если даже клятву нарушил, которую давал на должность президента ему там не место
Врачи из Витебска записали видеообращение, в котором потребовали рассказать правду о COVID-19, привлечь к ответственности сотрудников МВД, которые превысили свои полномочия, прекратить преследования по политическим мотивам:
Нет, конечно.
Колю на такие мероприятия вообще лучше не пускать: в момент перебежит не на ту сторону. Детки, они такие...
А сам Александр Григорьевич не дурак подставляться.