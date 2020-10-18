В Минске милиция во время разгона марша открыла стрельбу резиновыми пулями

18:33 18.10.2020

В ходе очередной акции протеста в белорусской столице милиционеры выстрелили резиновыми пулями в воздух.

«Милиционеры произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями из-за того, что демонстранты бросали в них камни», — сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

На акции в Минске участвуют десятки тысяч человек. Официальной оценки численности собравшихся пока нет. В центре белорусской столицы замечено значительное количество спецтехники, среди которой автозаки и водометы.

Силовики преградили дорогу участникам очередного марша. Усиленные кордоны выставлены в районе метро «Автозаводская».

Партизанский проспект, по которому движутся манифестанты, полностью перекрыт цепями ОМОНа и подразделениями Внутренних войск.

На фоне протестов в Минске в очередной раз по требованию властей мобильные операторы снизили пропускную способность мобильного интернета.