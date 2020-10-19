В Армении сформировали женский отряд для боев в Нагорном Карабахе

16:16 19.10.2020

В Армении сформировали женский отряд для участия в боевых действиях на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

По его словам, процесс записи добровольцев для отправки на передовую продолжается. «Записались уже сто человек, есть множество заявок», — отметил Ованнисян.

Ранее 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью вооруженного противостояния является изменение правового статуса Нагорного Карабаха, пишет Lenta.ru. По его мнению, последняя возможность на переговорах достичь приемлемого для Армении положения была исчерпана в 2011 году на переговорах в Казани.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.