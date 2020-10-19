В Армении сформировали женский отряд для боев в Нагорном Карабахе
В Армении сформировали женский отряд для участия в боевых действиях на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.
По его словам, процесс записи добровольцев для отправки на передовую продолжается. «Записались уже сто человек, есть множество заявок», — отметил Ованнисян.
Ранее 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью вооруженного противостояния является изменение правового статуса Нагорного Карабаха, пишет Lenta.ru. По его мнению, последняя возможность на переговорах достичь приемлемого для Армении положения была исчерпана в 2011 году на переговорах в Казани.
Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нет, она оголит свою филейную часть в знак поддержки армянской "армии".
Я не понял насчет "влияния" на Кавказе. При СССР Россия кормила весь этот Кавказ, имела там "влияние" и это сильно ей помогло?
Азерам вовсе не нужно захватывать армению, смысла нет никакого. Вернут себе карабах и успокоятся.
Грузию и армению турки подчинят экономически, постепенно отуречат...
Так тут Россия что может сделать, если у грузин и армян мозгов кот наплакал.
Отряд возглавила дважды кавалер стриптиз-шоу мама-миа тов. Кардашьян.
что моей жене как и мне уже за 70 и воевать немного поздно Война не женское дело-это было правдой много лет назад Сегодня женщины служат в армиях разных стрпан Даже в России есть женщины-генералы Шутка Но есть реальные боевые генералы и в США и армиях стран Европы А в Израиле женщины подлежат призыву в армию наравне с мужчинами так что твои стоны насчет эмансипации уже давно не актуальны
В ТУ войну сие позорное явление, как часто у нас бывало, сделали некой фишкой, типа, достижением. Веками мужики защищали свою отчизну, свой дом. Женщинам при этом тоже было что делать в тылу. Уродливая эмансипация все перевернула с ног на голову. Евсей прав по части реалий войны "с женским лицом". Ты, мил человек, в случае чего, готов отправить свою жену-сестру-дочь на передовую вместо себя? Только честно.
Кстати, позавчера в моем московском дворе тормознула тачка, из которой армянин пытался мне втюхать "совсем хароший набор инструментов, дарагой, всего за тысячу рублей". Понятно, почему ихним бабам приходится идти воевать Карабах.