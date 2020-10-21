В Грузии задержан вооруженный мужчина, захвативший заложников в банке

22:00 21.10.2020

В грузинском городе Зугдиди завершилась спецоперация по освобождению захваченного неизвестным мужчиной филиала банка Грузии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Правоохранители задержали вооруженного мужчину, все заложники освобождены.

Напомним, ранее стало известно, что в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой неизвестный мужчина взял в заложники сотрудников и посетителей филиала банка Грузии. Телеканал «Рустави 2» сообщал, что всего в банке находились порядка 30-40 заложников. Позднее пожилым людям позволили покинуть здание, часть людей смогла убежать через крышу и пожарную лестницу, а еще нескольких вывела полиция.

Один из заложников, который вышел в прямой эфир телеканала Mtavari, сообщил, что «в комнате 19 человек. <...> Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках. <...> Требование - 500 тысяч долларов. <...> Первое и самое главное требование - это выведение спецназа с прилегающей территории».

МВД Грузии возбудило уголовное дело.