Как прошла торжественная встреча груза из России в ЦАР

13:37 25.10.2020

Торжество по случаю прибытия второй партии гуманитарного груза и военных машин из России прошло в столице ЦАР Банги. В нем принимали участие местные жители. Горожане плясали и скандировали: «Россия! Россия!».

Военный транспортник из РФ доставил в Республику 10 новых БРДМ-2 для поддержки военных сил страны и в качестве жеста укрепления взаимоотношений между государствами, в частности, в военно-технической сфере. Кроме техники в ЦАР привезли около 100 тысяч подарков для маленьких жителей страны.

Бронетехнику встретили торжественным парадом на улицах города, а вечером устроили праздничное мероприятие, где раздавали игрушки. Позднее все участники наблюдали красочный фейерверк.

Дети гоняли новенькие футбольные мячи, а взрослые с удовольствием рассматривали военные машины, которые помогут укрепить мир в стране, и фотографировались с ними.

Жителям Банги праздник пришелся по душе. Люди танцевали в свете огней фейерверка и благодарили Россию.



