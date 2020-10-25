Как прошла торжественная встреча груза из России в ЦАР

Торжество по случаю прибытия второй партии гуманитарного груза и военных машин из России прошло в столице ЦАР Банги. В нем принимали участие местные жители. Горожане плясали и скандировали: «Россия! Россия!».

Военный транспортник из РФ доставил в Республику 10 новых БРДМ-2 для поддержки военных сил страны и в качестве жеста укрепления взаимоотношений между государствами, в частности, в военно-технической сфере. Кроме техники в ЦАР привезли около 100 тысяч подарков для маленьких жителей страны.

Бронетехнику встретили торжественным парадом на улицах города, а вечером устроили праздничное мероприятие, где раздавали игрушки. Позднее все участники наблюдали красочный фейерверк.

Дети гоняли новенькие футбольные мячи, а взрослые с удовольствием рассматривали военные машины, которые помогут укрепить мир в стране, и фотографировались с ними.

Жителям Банги праздник пришелся по душе. Люди танцевали в свете огней фейерверка и благодарили Россию.


 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации