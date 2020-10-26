Тихановская объявила «общенациональную забастовку» в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о старте "общенациональной забастовки" в Белоруссии с понедельника, 26 октября, сообщает "Интерфакс".
"Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон", - цитирует агентство заявление Тихановской.
По ее словам, только "солидарность" поможет "вернуть закон" в стране.
Светлана Тихановская объявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум 13 октября. По его условиям которого, он до 25 октября должен был объявить о своем уходе. В противном случае оппозиция планировала начать забастовку, блокировку дорог и "обвал продаж в государственных магазинах".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничем она не страдает. Шизофрении там нет и быть не может, потому что болезнь умственная, а в этом случае для неё просто нет почвы, шизофрении там не на чем прижиться. Она просто говорящая голова. Она "транслирует" хозяев...
Давно бы пора послать к этой Тихановской какого-нибудь Меркадера.
И не бояться вони: этой вони всё равно хватает.
шпротами её перекормили.....Бигосом !
шпроты - это в Латвии,скоро,наверное и туда прокатится шпротов нахаляву пожрать с единомышленниками-русофобами.
А тебе какое дело до чужих стран? В своей разберись.
И даже время тратить на это "посмотрим" - нет смысла. Пусть объявляет о забастовке в той стране, которая её зачем-то "приютила" и содержит на деньги своих налогоплательщиков.