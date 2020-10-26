Тихановская объявила «общенациональную забастовку» в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о старте "общенациональной забастовки"  в Белоруссии с понедельника, 26 октября, сообщает "Интерфакс".

"Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон", - цитирует агентство заявление Тихановской.

По ее словам, только "солидарность" поможет "вернуть закон" в стране. 

Светлана Тихановская объявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум 13 октября. По его условиям которого, он до 25 октября должен был объявить о своем уходе. В противном случае оппозиция планировала начать забастовку, блокировку дорог и "обвал продаж в государственных магазинах".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2020, 16:28
    Гость: Carlos

    Ничем она не страдает. Шизофрении там нет и быть не может, потому что болезнь умственная, а в этом случае для неё просто нет почвы, шизофрении там не на чем прижиться. Она просто говорящая голова. Она "транслирует" хозяев...

  2. 26.10.2020, 13:25
    Гость: Прохожий

    Давно бы пора послать к этой Тихановской какого-нибудь Меркадера.
    И не бояться вони: этой вони всё равно хватает.

  3. 26.10.2020, 12:57
    Гость: Оллес

    шпротами её перекормили.....Бигосом !
    шпроты - это в Латвии,скоро,наверное и туда прокатится шпротов нахаляву пожрать с единомышленниками-русофобами.

  5. 26.10.2020, 12:01
    Гость: прохожий

    И даже время тратить на это "посмотрим" - нет смысла. Пусть объявляет о забастовке в той стране, которая её зачем-то "приютила" и содержит на деньги своих налогоплательщиков.

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