Байден назвал Россию главной угрозой для США
Россия является самой большой угрозой для США на международной арене, заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
По его словам, Россия - самая большая угроза с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов. А вот крупнейшим конкурентом США является Китай.
Байден добавил, что от того подхода, которого будут придерживаться США, будет зависеть останутся ли страны конкурентами, или же это может перерасти в "более серьезное соперничество".
Байден также в очередной раз обвинил Трампа в том, что тот "обнимает каждого диктатора" и вместе с этим своим поведением он заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Комментарии читателей Оставить комментарий
главная угроза - КАПИТАЛИЗМ.
Ой мы страшные(:-
под названием Земля.
Как-то Путин сказал:
-Мы попадём в Рай, а они просто сдохнут.
Для США, главная угроза - Байден!
ЕДЬ ИХ СТРАНА НА ПОРОГЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.Скоро встанет вопрос о целостности США.