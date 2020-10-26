Байден назвал Россию главной угрозой для США

Россия является самой большой угрозой для США на международной арене, заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Россия - самая большая угроза с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов. А вот крупнейшим конкурентом США является Китай. 

Байден добавил, что от того подхода, которого будут придерживаться США, будет зависеть останутся ли страны конкурентами, или же это может перерасти в "более серьезное соперничество". 

Байден также в очередной раз обвинил Трампа в том, что тот "обнимает каждого диктатора" и вместе с этим своим поведением он заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.10.2020, 16:32
    Гость: Путин назвал США главной угрозой всей планеты

    под названием Земля.
    Как-то Путин сказал:
    -Мы попадём в Рай, а они просто сдохнут.

  5. 26.10.2020, 15:34
    Гость: Анна

    ЕДЬ ИХ СТРАНА НА ПОРОГЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.Скоро встанет вопрос о целостности США.

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