Германия и Франция объявили общенациональный карантин

Власти Германии и Франции объявили о введении общенационального карантина.

Как пишет РИА Новости, в Германии данный режим будет действовать со 2 ноября до конца месяца. 

"Это означает, что пребывание вне дома разрешено с 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Кроме того, в этот период будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, косметические салоны, отели. Рестораны и кафе смогут продолжить работать только в режиме обслуживания на вынос. 

Школы и детские сады продолжат работу при соблюдении "улучшенных гигиенических требований". Обеспечение работы школ и дошкольных заведений Меркель назвала "политической целью" нового карантина. Также карантин не затронет религиозные учреждения. 

Меркель отметила, что темпы распространения коронавируса в Германии на сегодняшний день очень высоки и при сохранении этой динамики возможности системы здравоохранения будут исчерпаны через несколько недель.

Во Франции аналогичные карантинные меры будут работать с 30 октября по 1 декабря. 

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