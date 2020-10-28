Германия и Франция объявили общенациональный карантин

22:31 28.10.2020

Власти Германии и Франции объявили о введении общенационального карантина.

Как пишет РИА Новости, в Германии данный режим будет действовать со 2 ноября до конца месяца.

"Это означает, что пребывание вне дома разрешено с 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Кроме того, в этот период будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, косметические салоны, отели. Рестораны и кафе смогут продолжить работать только в режиме обслуживания на вынос.

Школы и детские сады продолжат работу при соблюдении "улучшенных гигиенических требований". Обеспечение работы школ и дошкольных заведений Меркель назвала "политической целью" нового карантина. Также карантин не затронет религиозные учреждения.

Меркель отметила, что темпы распространения коронавируса в Германии на сегодняшний день очень высоки и при сохранении этой динамики возможности системы здравоохранения будут исчерпаны через несколько недель.

Во Франции аналогичные карантинные меры будут работать с 30 октября по 1 декабря.