Посольство России получило права на могилу Рихарда Зорге в Японии

08:50 29.10.2020

Посольство России в Японии получило права на могилу знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге, расположенном на пригородном кладбище ТАМА в Токио, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление военного атташе РФ в Японии Сергея Шашкова.

Ранее за могилой героя Советского Союза Зорге ухаживала его гражданская жена Ханако Исия. После ее смерти права перешли ее племяннице, которая скончалась в 2018 году.

"В этом году после определенных юридических процедур наследники Ханако Исии составили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии. Поэтому теперь за эту могилу мы полностью несем ответственность", - заявил Шашков.

О правах на могилу Зорге было объявлено во время мероприятий по случаю его 125-летия. У могилы Зорге был выставлен почетный караул, возложены венок и живые цветы. В церемонии приняли участие послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По словам посла РФ в Японии Михаила Галузина, Зорге защищал свободу и независимость каждой из республик бывшего СССР.

Рихард Зорге - легендарный разведчик, который работал в Японии под агентурными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал о том, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет.

Зорге арестовали в 1941 году, а в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле.

Гражданская жена или, как говорят японцы, "японская" жена Ханако Исии пять лет добивалась от оккупационных властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги.

В 1956 году Исии вместе с соратниками установили скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.

В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Харако Исии.

Сама Ханако Исии умерла в 2000 году и до своей смерти ухаживала за этой могилой. Урна с ее прахом находится на могиле Зорге - перед овальным камнем на мраморной плите.