В ЕС пригрозили Венгрии мерами из-за российской вакцины

18:49 30.10.2020

Еврокомиссия пригрозила властям Венгрии административными мерами, если та ввезет вакцину, которая не прошла сертификацию в ЕС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза», — цитирует его ТАСС.

Чиновник пояснил, что Евросоюз принимает соглашения о поставках только с теми государствами, которые будут производить препарат на территории ЕС, и не ведет переговоры с РФ или Китаем. Как отметил Мамер, другие вакцины смогут попасть на рынок Европы исключительно после процедуры сертификации, но и в этом случае «они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации Европейского союза».

Так представитель Еврокомиссии ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее 30 октября сообщил, что Будапешт обсуждает с Россией и Китаем возможные поставки вакцин, разработанных в этих странах.