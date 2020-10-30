В ЕС пригрозили Венгрии мерами из-за российской вакцины
Еврокомиссия пригрозила властям Венгрии административными мерами, если та ввезет вакцину, которая не прошла сертификацию в ЕС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза», — цитирует его ТАСС.
Чиновник пояснил, что Евросоюз принимает соглашения о поставках только с теми государствами, которые будут производить препарат на территории ЕС, и не ведет переговоры с РФ или Китаем. Как отметил Мамер, другие вакцины смогут попасть на рынок Европы исключительно после процедуры сертификации, но и в этом случае «они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации Европейского союза».
Так представитель Еврокомиссии ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее 30 октября сообщил, что Будапешт обсуждает с Россией и Китаем возможные поставки вакцин, разработанных в этих странах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна полностью соответствовать стандартам качества
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Венгры вы обязаны сдохнуть во имя демократии !
не будут являться частью стратегии вакцинации Европейского союза
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евро ссср хочет Диктовать каждый вздох человека..
лишняя демонстрация того что после того как Государство стало Вмешиваться в отношения врача и пациента - медицина перестала быть медициной... она стала еще одним способом Контроля, Власти над человеком.
вопрос с вакцинами Особый.
вакцины Перестали быть вакцинами, сша Навязывают свои "вакцины" всему миру и не допускают Никакой конкуренции.
вакцины вызывают странные и страшные побочки, смерть, инвалидность.. и при этом вся "работа" с вакцинами ведется в Секретности и контролируется политической олигархией придерживающихся сатанистких взглядов.
я думаю, тут все Очевидно..
Обычный бизнес и ничего лишнего.
Точно как собака на сене: сам не ам и другим не дам.
Вот вам и суверенитет страны в рамках ЕС. Даже вопрос о приобретении вакцины в других странах невозможно решать самостоятельно. Кстати, насколько я понимаю Россия и Китай никому ничего не навязывает. Хотите покупайте, хотите нет. А что касается "стратегии вакцинации ЕС", то пусть для начала в рамках этой стратегии свои вакцины разработают.