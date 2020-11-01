На акции протеста в Минске силовики начали стрелять в воздух

В Минске проходит очередная акция протеста. Сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда протестующие приблизились к кордону ОМОНа на проспекте Независимости. 

Около 20 силовиков в камуфляже с оружием перекрыли проезжую часть проспекта по ходу движения колонны из порядка 5 тыс. протестующих. Когда люди стали обходить силовиков по тротуарам, те сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, пишет РБК.

Фото: TUT.BY

Прямого столкновения силовиков с протестующими не было. Митингующие обошли сотрудников ОМОНа и продолжили движение.

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила РИА Новости, что в Минске задержаны несколько человек за участие в несанкционированной акции. Как сообщили в милиции, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух «для пресечения нарушения закона».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2020, 02:50
    Гость: Импотент

    Решил воевать с народом, подставляет сотрудников охранительных органов, позор ублюдку.

  4. 02.11.2020, 01:52
    Гость: ПРИПЕВ

    И вот мы дружно поднажали...
    И стены с потолком упали!
    Упали нам же на башку!
    Врачей соседи вызывали
    Пока в отключке мы лежали
    Прям с арматуриной в боку...

    Пусть одного из нас не стало
    Второму показалось мало
    И из больницы он сбежал
    И вновь на стены поднажал...

    Тогда кирпич, скользнув со стенки
    Разбил в придачу две коленки
    И вот без ног, едва живой
    С разбитой прежде головой

    Стоит счасливец на руинах...
    Ура! Разрушена "тюрьма"
    (жилые тёплые дома)
    И приближается ЗИМА...

  5. 02.11.2020, 01:50
    Гость: Иван Иваныч

    Дорога к свободе лежит через Куропаты, но белоруссы решили: "ну её"
    ________

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