На акции протеста в Минске силовики начали стрелять в воздух

16:42 1.11.2020

В Минске проходит очередная акция протеста. Сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда протестующие приблизились к кордону ОМОНа на проспекте Независимости.

Около 20 силовиков в камуфляже с оружием перекрыли проезжую часть проспекта по ходу движения колонны из порядка 5 тыс. протестующих. Когда люди стали обходить силовиков по тротуарам, те сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, пишет РБК.

Фото: TUT.BY

Прямого столкновения силовиков с протестующими не было. Митингующие обошли сотрудников ОМОНа и продолжили движение.

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила РИА Новости, что в Минске задержаны несколько человек за участие в несанкционированной акции. Как сообщили в милиции, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух «для пресечения нарушения закона».