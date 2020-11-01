На акции протеста в Минске силовики начали стрелять в воздух
В Минске проходит очередная акция протеста. Сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда протестующие приблизились к кордону ОМОНа на проспекте Независимости.
Около 20 силовиков в камуфляже с оружием перекрыли проезжую часть проспекта по ходу движения колонны из порядка 5 тыс. протестующих. Когда люди стали обходить силовиков по тротуарам, те сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, пишет РБК.
Фото: TUT.BY
Прямого столкновения силовиков с протестующими не было. Митингующие обошли сотрудников ОМОНа и продолжили движение.
Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила РИА Новости, что в Минске задержаны несколько человек за участие в несанкционированной акции. Как сообщили в милиции, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух «для пресечения нарушения закона».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Решил воевать с народом, подставляет сотрудников охранительных органов, позор ублюдку.
Настораживает.
Вор должен ответить. Народ победит лукашистов. Ждем суда над ним.
И вот мы дружно поднажали...
И стены с потолком упали!
Упали нам же на башку!
Врачей соседи вызывали
Пока в отключке мы лежали
Прям с арматуриной в боку...
Пусть одного из нас не стало
Второму показалось мало
И из больницы он сбежал
И вновь на стены поднажал...
Тогда кирпич, скользнув со стенки
Разбил в придачу две коленки
И вот без ног, едва живой
С разбитой прежде головой
Стоит счасливец на руинах...
Ура! Разрушена "тюрьма"
(жилые тёплые дома)
И приближается ЗИМА...
Дорога к свободе лежит через Куропаты, но белоруссы решили: "ну её"
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