Зеленский затеял государственный переворот на Украине

Владимир Зеленский предлагает Верховной раде разогнать Конституционный суд (КС) и признать юридически ничтожным его последнее решение

Президентский законопроект не просто противоречит основному закону государства — он попирает сам принцип разделения властей. Но недовольство западных партнеров пугает Зеленского сильнее, чем перспектива тюремного срока за государственный переворот и узурпацию власти.

Сегодняшний кризис на Украине можно назвать апогеем распада государства. Суть конфликта такова: Конституционный суд (КС) по представлению 47 депутатов Верховной рады рассмотрел вопрос соответствия основному закону отдельным положениям закона «О предотвращении коррупции». Рассмотрел и пришел к выводу, что антикоррупционное законодательство Украины нужно серьезно дорабатывать.

Выводы КС изложены в 22-страничном документе.

Чуть позже суд еще раз пояснил свою позицию: «По убеждению Конституционного суда Украины, антикоррупционная реформа на Украине стала безоговорочным требованием общества. Однако как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности. Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы делают невозможным установление круга их адресатов».

Не будем вникать в юридические тонкости. Зафиксируем простой и очевидный факт.

Конституционный суд является единственным органом, который имеет полномочия трактовать основной закон государства.

Если он говорит, что статья 366 Уголовного кодекса Украины и отдельные положения закона «О предотвращении коррупции» не соответствуют Конституции, то его решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Теперь представим, что это произошло в цивилизованной стране. Как должен действовать президент — гарант Конституции и лидер партии, которая обладает монобольшинством в парламенте? Вариантов у него немного. Нужно выполнять рекомендации КС и разрабатывать новые принципы антикоррупционного законодательного регулирования.

Если Зеленский считает решение суда заведомо неправомерным, то впору инициировать судебную реформу. Возможно, ее плодами станет возвращение тех положений законодательства, которые сегодня признаны несоответствующими Конституции.

Но в государстве победившего Майдана все происходит по-другому. Испуганный президент срочно собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Почему он испуган? Потому что решением Конституционного суда недовольны западные кураторы Незалежной.

Под их чутким руководством на Украине формировалась вся антикоррупционная вертикаль — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК), Высший антикоррупционный суд (ВАС).

С помощью этих органов Запад держит на крючке украинских топ-чиновников. Но Конституционный суд внезапно отменяет сами нормы законодательства, на основе которых работают так называемые «борцы с коррупцией».

Видимо, по неофициальным каналам коммуникации Офис президента тут же получил пламенный привет от своих западных партнеров. Официально «большая семерка» и Евросоюз выразили обеспокоенность.

Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КС может стать причиной приостановки безвизового режима.

«Если не будет найдено системное решение проблемы, которую КСУ создал своим решением, пострадает не только безвиз, — уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Мы потеряем поддержку многих стран, с которыми у нас самые большие объемы торговли, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией».

Но самый страшный прогноз в эфире ток-шоу Савика Шустера озвучил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Оказывается, из-за скандального решения Конституционного суда страна лишится перспективы членства в Евросоюзе! А ведь счастье было совсем рядом…

Зеленский судорожно принялся исправлять ситуацию — предложил Верховной раде досрочно прекратить полномочия всех судей КС и признать их последнее решение юридически ничтожным. Сказать, что этот законопроект нарушает Конституцию, это не сказать ничего. Президент Украины инициирует грубое нарушение самого принципа разделения властей: законодательная ветвь в лице парламента должна грубо вмешаться в работу независимой судебной системы. Это ли не узурпация власти?

«Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента; что же касается депутатов, голосующих за принятие закона, грубейшим образом нарушающего Конституцию Украины, то их действия также можно рассматривать в рамках уголовного кодекса, а именно как захват государственной власти и вмешательство в работу Конституционного суда Украины», — констатирует юрист Ростислав Кравец.

Неудивительно, что Верховная рада не рассматривает президентский законопроект. Голосов под нем катастрофически не хватает.

Депутаты «Слуги народа» боятся участвовать в государственном перевороте. Команда Зеленского судорожно ищет поддержки в других фракциях, но и здесь ее обламывают.

«Неконституционное решение лишь углубит кризис. Следующей инициативой Зе, по такой логике, может быть указ о пожизненном императорстве. Примечательно, что из-за своей инфантильности и нежелания брать на себя какую-либо ответственность он даже не смог выйти к народу с видосиком и объяснить, что же за законопроект подал в ВР и каковы его последствия для государства», — отмечает сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Это тот редкий случай, когда редакция нашего портала может согласиться со спикером партии Порошенко. Правда, потом Геращенко пишет, что не нужно превращать Украину в fake state.

Здесь уже позвольте заступиться за Зеленского — «фейковое государство» на просторах бывшей УССР образовалось задолго до его победы на президентских выборах 2019 года. Он лишь продолжает эту славную традицию. А почему бы и нет? Ющенко нарушал Конституцию, Янукович нарушал, Порошенко нарушал — почему Зеленский должен соблюдать?

Сгорел сарай — гори и хата. Без малого семь лет назад основной закон Украины уже растоптали на Майдане. В этом контексте нынешнего президента можно даже похвалить за то, что он не пытается делать хорошую мину при плохой игре.

За его подписью на рассмотрение парламента вносится законопроект, который подтверждает, что по итогам «революции достоинства» Украина превратилась в пространство хаоса и беззакония.

Соседнюю Польшу руководство Евросоюза критикует за судебную реформу, которая якобы нарушает принципы верховенства права. Критикует жестко и последовательно, даже угрожает Варшаве санкциями. А на Украине тем временем президент предлагает просто «забить» на принцип разделения властей, разогнать высшую судебную инстанцию, отменить ее вердикт простым голосованием в парламенте. Почему же молчит мировая общественность?

Почему глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не угрожает Киеву санкциями? Почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не предостерегает Зеленского от применения диктаторских методов? Почему директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева не ставит под сомнение предоставление Украине очередного транша? Очнитесь, товарищи!

Добавим к этой картине еще один штрих. Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Его обвиняют в том, что два года назад он приобрел земельный участок в Крыму и оформил договор купли-продажи по российскому законодательству. Одно непонятно: почему вопросы к Тупицкому возникли только сейчас, когда КС принял скандальное решение по антикоррупционному законодательству?

Этот казус наглядно демонстрирует основной принцип «борьбы с коррупцией» на Украине.

Борьба начинается только тогда, когда должностные лица принимают «неправильные» решения. Покладистым коррупционерам бояться нечего.