Трамп заявил, что ему сложнее иметь дело с демократами, чем с Россией

19:08 3.11.2020

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что ему сложнее иметь дело с демократами, чем с Россией, Китаем или Северной Кореей.

Отвечая на вопрос, «с какой страной сложнее всего вести дела», Дональд Трамп сказал, что «на данный момент сложнее всего - с США, причем намного сложнее, чем с другими».

Он рассказал, что на посту главы государства ему пришлось иметь дело «с такими ужасными людьми как изворотливый Шифт (председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф - прим.ред.), сумасшедшей Нэнси (Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей - прим.ред.) и плачущий Чак Шумер (лидер сенатского меньшинства - прим.ред.)».

По словам Трампа, эти люди являются «обманщиками». «Я думаю, что все они больны в какой-то степени», - цитирует «Интерфакс» слова президента США.