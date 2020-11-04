Charlie Hebdo отреагировал на теракты во Франции новой карикатурой

Фото с сайта twitter.com

Французский журнал Charlie Hebdo выпустил новый номер. На его обложке авторы изобразили танцовщиц кабаре «Мулен руж» с отрубленными головами.

Подпись на карикатуре гласит «Франция всегда останется Францией». Сюжет отсылает к последним событиям: 29 октября выходец из Туниса, выкрикивая «Аллаху акбар», напал на людей в церкви в Ницце с ножом.

Ранее во Франции произошли несколько громких терактов, два из них — с отрезанием голов. Первой жертвой экстремистских исламистов стал школьный учитель Самюэль Пати, показавший на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Позднее в церкви в Ницце террорист с ножом напал на прихожан и туристов — он отрезал голову женщине.

На фоне волны терактов президент страны Эмманюэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Исламский мир отреагировал на объявление французского лидера резкой критикой. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал ему лечить психику.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.11.2020, 16:30
    Гость: Азия как она есть

    Гильотина - это мгновенная смерть. А отрезание головы - наслаждение для садиста. Вот в чем разница.

  4. 04.11.2020, 15:47
    Гость: Виктор

    Какая-то другая, небольшая диаспора во Франции упорно стремится поссорить мусульман и христиан!

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