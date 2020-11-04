Charlie Hebdo отреагировал на теракты во Франции новой карикатурой

13:39 4.11.2020

Французский журнал Charlie Hebdo выпустил новый номер. На его обложке авторы изобразили танцовщиц кабаре «Мулен руж» с отрубленными головами.

Подпись на карикатуре гласит «Франция всегда останется Францией». Сюжет отсылает к последним событиям: 29 октября выходец из Туниса, выкрикивая «Аллаху акбар», напал на людей в церкви в Ницце с ножом.

Ранее во Франции произошли несколько громких терактов, два из них — с отрезанием голов. Первой жертвой экстремистских исламистов стал школьный учитель Самюэль Пати, показавший на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Позднее в церкви в Ницце террорист с ножом напал на прихожан и туристов — он отрезал голову женщине.

La France sera toujours la France ! Retrouvez : ???? Présidentielle américaine : nos conseils à l'heureux élu

???? Reportage : quand la circoncision part en couilles

???? IVG en Pologne : l'Europe regarde ailleurs... En vente demain ! pic.twitter.com/0bG0ee9899 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 3, 2020

На фоне волны терактов президент страны Эмманюэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Исламский мир отреагировал на объявление французского лидера резкой критикой. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал ему лечить психику.