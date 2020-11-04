Charlie Hebdo отреагировал на теракты во Франции новой карикатурой
Французский журнал Charlie Hebdo выпустил новый номер. На его обложке авторы изобразили танцовщиц кабаре «Мулен руж» с отрубленными головами.
Подпись на карикатуре гласит «Франция всегда останется Францией». Сюжет отсылает к последним событиям: 29 октября выходец из Туниса, выкрикивая «Аллаху акбар», напал на людей в церкви в Ницце с ножом.
Ранее во Франции произошли несколько громких терактов, два из них — с отрезанием голов. Первой жертвой экстремистских исламистов стал школьный учитель Самюэль Пати, показавший на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Позднее в церкви в Ницце террорист с ножом напал на прихожан и туристов — он отрезал голову женщине.
La France sera toujours la France !
Retrouvez :
???? Présidentielle américaine : nos conseils à l'heureux élu
???? Reportage : quand la circoncision part en couilles
???? IVG en Pologne : l'Europe regarde ailleurs...
En vente demain ! pic.twitter.com/0bG0ee9899
— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 3, 2020
На фоне волны терактов президент страны Эмманюэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Исламский мир отреагировал на объявление французского лидера резкой критикой. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал ему лечить психику.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гильотина - это мгновенная смерть. А отрезание головы - наслаждение для садиста. Вот в чем разница.
Короче. Сколько волку голову не отрезай, а он...
Хорошая карикатура.Типа, вы нас не пeревоспитаете
Какая-то другая, небольшая диаспора во Франции упорно стремится поссорить мусульман и христиан!
Последнюю голову на гильотине отрубили во Франции в 1977 году.