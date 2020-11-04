Штаб Байдена обвинил Трампа в намерении помешать обработке бюллетеней

12:58 4.11.2020

Если президент Дональд Трамп будет оспаривать в суде результаты голосования, то Демпартия США будет сопротивляться и задействует своих адвокатов. Об этом сообщили сегодня в предвыборном штабе демократа Джо Байдена, передает Reuters.

Угрозу действующего главы государства остановить подсчет голосов избирателей назвали возмутительной в штабе Байдена .

«Это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав», — заявила представитель штаба Джен О'Мэлли Диллон.

В штабе подчеркнули, что должны быть подсчитаны все голоса. «Мы уверены, что по завершению процесса подсчета голосов Байден станет президентом», — заявили там.

На момент написания заметки победитель президентской гонки до сих пор не ясен. Сейчас Джо Байден лидирует с небольшим отрывом, хотя все еще может поменяться. Для этого Дональду Трампу надо одержать вверх хотя бы еще в трех «колеблющихся» штатах из четырех. Это Мичиган, Висконсин, Пенсильвания и Джорджия.